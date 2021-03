Iglesias fitxa el portaveu del sindicat de manters per a la seva llista electoral

El vicepresident segon del Govern i candidat de Podemos a les eleccions de la Comunitat de Madrid del 4 de maig, Pablo Iglesias, ha fitxat per a la seva llista electoral, en qualitat d'independent, al portaveu del Sindicat de Manters i membre de l'Associació dels Sense Papers Serigne Mbayé.



"Continuem sumant. Gràcies, Serigne Mbayé, pel teu exemple i el teu compromís. És un orgull que representis el Madrid de tots i totes", ha escrit Iglesias al seu compte de Twitter.



Iglesias, la candidatura del qual va ser ratificada aquest diumenge en primàries per les bases de Podemos, ha acompanyat el missatge amb un vídeo en el qual el mateix Mbayé, nascut al Senegal i que porta 15 anys vivint a Espanya, explica que ha fet aquest pas perquè li van oferir i és una "oportunitat" per "defensar els drets de la gent que necessita una vida digna".





"Som un col·lectiu molt discriminat i hem de demostrar que som aquí i que formem part de Madrid", assenyala.Serigne Mbayé va ser una de les figures que va repudiar el 2018 la, immigrant que vivia en situació irregular i que va morir als 34 anys per una aturada cardíaca prop del seu domicili, després d'un control rutinari contra el top manta a la Porta del Sol de Madrid.La portaveu de Podemos, Isa Serra, ha destacat el fitxatge de Mbayé, i ha ressaltat que és un"Amb ell acabarem amb les polítiques racistes i classistes de (la presidenta i candidata a la reelecció, Isabel Díaz) Ayuso, que compra totes les idees de la ultradreta que tant de mal fan", ha agregat en una roda de premsa.Fonts de Podemos Comunitat de Madrid han indicat a Efe que fins a la presentació de les candidatures cal "encaixar" a la llista als candidats independents -a més de Mbayé, l'advocada i activista anti desnonaments de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), i el sindicalista i docent-, així com als integrants d'Izquiera Unida (IU).En aquest cas, la candidatura de la diputada regionalha estat la guanyadora amb un 63,8% dels vots en les primàries celebrades aquest cap de setmana a IU Madrid enfront del 36,2% dels vots que ha rebut la candidatura deper concórrer al costat de Podemos en les eleccions autonòmiques.En les primàries de Podemos, després d'Iglesias figuren com els més votatssecretari general de Podemos en aquesta regió.Els deu primers llocs els completen(3), actual diputada en l'Assemblea de Madrid;(4), fins ara al capdavant de l'Institut de la Dona;(5), cap de gabinet d'Iglesias; el diputat madrileny(6);(7);(8);(9) i