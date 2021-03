Jair Bolsonaro s'enfronta al pitjor moment del seu mandat

Ha començat el compte enrere per a Jair Bolsonaro? Alguns analistes creuen que el projecte ultradretà del president brasiler ha cavat la seva fossa en ser arrossegat pel desastre sanitari. Els més de 300.000 morts per COVID-19 i la possibilitat que en menys de 60 dies la xifra de morts arribi a 400.000 han posat el president contra les cordes. Mai abans Bolsonaro, que porta un any minimitzant i fins i tot negant l'impacte del virus, s'havia mostrat tan feble i extraviat des de la seva assumpció triomfal el primer dia de 2019. Fins i tot el vicepresident Hamilton Mourão ha hagut de reconèixer que la quantitat de decessos «ha superat el límit del sentit comú».

La velocitat amb la qual es multipliquen els contagis i les morts és esgarrifosa. Els estats d'Acre, Rondônia i Rio Grande do Sul s'han quedat sense llits de cures intensives. Més de la meitat dels altres estats han arribat a una ocupació del 90% de les seves places. Sao Paulo, la regió més important del país, va anunciar l'elaboració d'una vacuna pròpia, les proves de la qual començaran aviat. Però els seus hospitals ja no poden assolir l'allau de malalts. La proliferació del virus, en la variant autòctona que va provocar estralls a la ciutat amazònica de Manaus, amenaça de traspassar les fronteres. Carissa Etienne, la directora de l'Organització Panamericana de la Salut, va assenyalar que la situació és potencialment perillosa per als estats veneçolans de Bolívar i Amazones, la província boliviana de Pando i Loreto, a Perú.

Fa uns dies, Bolsonaro va dibuixar sobre el seu rostre la imatge de la derrota quan va convocar el Congrés i el Tribunal Suprem Federal -que els seus simpatitzants han volgut tancar- per combatre junts la pandèmia. La seva crida a l'«acord nacional» va durar un sospir. «Ara vol convèncer que ell no és l'irresponsable que tothom sap», va afirmar el diari conservador Estado. «Bolsonaro -va afegir- tracta els seus governadors com a ximples, mentint descaradament i esperant que algú, a més de la gent que l'idolatra, cregui».

Pressions inèdites

Enmig del desastre se senten veus a favor de retallar la capacitat de decisió del president i convertir-lo, almenys en qüestions sanitàries, en una figura decorativa. «El comitè per combatre l'epidèmia pot donar alguns resultats només si Bolsonaro renuncia al comandament de la salut. Fins i tot si es retira i manté silenci, queda per veure si el Congrés i Marcelo Queiroga, el nou ministre de Salut, podran mantenir-o a distància», va considerar Vinicius Torres Freire, columnista del diari paulista Folha.

L'horitzó del judici polític ha tornat a fer-se visible. «El Brasil té mecanismes institucionals per destituir un president que comet delictes», va recordar l'expert en Sanitat Daniel Dourado. El president del Congrés, Arthur Lira, va dir que «tot té un límit» i va afegir: «Els remeis polítics al Parlament són coneguts i tots són amargs. Alguns, fatals. Solen aplicar-se quan l'espiral d'errors d'avaluació es converteix en una escala geomètrica incontrolable. Actuarem a favor del Brasil».