Els alemanys desembarquen a Mallorca tot i l'avís de Merkel

desembarcament alemany. Més de 130 avions en un sol cap de setmana. 1 Una parella d'alemanys fent-se una «selfie» davant del mar. F

2 Alemanys prenent el sol a la terrassa d'un hotel de Palma. F

3 Turistes passejant pel centre de la capital balear. F

És més fort el desig dels alemanys de viatjar a Mallorca que els advertiments i traves del Govern d'Angela Merkel perquè no ho facin. Ni tan sols l'obligació de presentar una prova diagnòstica a partir del pròxim dimarts al seu retorn al país ha disminuït la intensitat del desembarcament alemany a l'illa.

«No compartim amb ningú els nostres plans per a anar de vacances a Mallorca», afirma una parella de Frankfurt, amb cert càrrec de consciència, al periòdic alemany a Die Welt. «Hi ha bastantes persones que s'ho prendrien malament», reconeixen. «Molts s'esforcen per complir amb les mesures i les recomanacions del Govern, per això preferim ni tan sols pujar fotos de Mallorca a Instagram».

El diari Frankfurter Allgemeine, per part seva, l'exemplifica en una frase: «Ira a Alemanya per les vacances de Setmana Santa a Mallorca». Per aquest motiu alguns turistes senten cert càrrec de consciència, però no la majoria, a tenor dels milers d'alemanys que ja han arribat a l'illa. Dissabte van aterrar en l'aeroport de Palma 60 avions, principalment de Frankfurt, Munic, Hannover, Düsseldorf i Stuttgart. I aquest diumenge ho van fer 70 vols més, que van provocar algunes ?concentracions en els filtres aeroportuaris on han de mostrar la seva prova diagnòstica negativa, molt menors al caos que es va produir en els filtres de vols nacionals.

Només Eurowings, segons el rotatiu Die Welt, va volar 44 vegades a l'illa des de nou aeroports alemanys entre dissabte i diumenge, quatre vegades més vols que el cap de setmana anterior, que en va registrar només dotze, quan va començar l'arribada de turistes alemanys per gaudir a l'illa per Setmana Santa. L'aerolínia no va proporcionar el nombre exacte de passatgers de cada avió, però sí que va confirmar que l'ocupació de places era bastant elevada, subratlla Die Welt en la seva informació.

Els turistes alemanys van ser una de les causes que, entre divendres i diumenge, arribessin a l'illa 24.584 viatgers procedents de l'estranger, enfront dels 7.913 del mateix període de la setmana anterior, segons les dades ?facilitades ahir per la Delegació del Govern. En total: 219 vols internacionals: 53 divendres, 76 dissabte i 90 diumenge. Sant Joan tenia ahir connexions previstes amb Copenhaguen (Dinamarca), Estocolm (Suècia), Viena (Àustria) -una en cada cas- i Zuric (Suïssa), dos aterratges.

Sanitat Exterior, que està a càrrec de la inspecció sanitària que han de passar els passatgers procedents de vols internacionals, per ingressar a Balears, amb un PCR negatiu obligatori, va detectar alguna irregularitat en el cas de 342 persones que van ser les que van passar al segon control que es realitza sota aquest departament dependent del Govern central. No obstant això, no es va detectar cap cas de contagi per covid-19.