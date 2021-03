El canal de Suez, operatiu de nou després de pèrdues milionàries

Crits d'«Al·là és gran» es van estendre per l'estret canal de Suez. Després de sis dies encallat a la via marítima, el vaixell Ever Given va ser «alliberat» ahir i es va restablir el trànsit al canal. Una flota de remolcadors va aconseguir arrencar la proa del navili que va generar un embús històric sense precedents i va provocar pèrdues milionàries sobre el comerç mundial. Gràcies a la marea alta, es va alliberar el vaixell de la mida d'un gratacels, resolent així una crisi global.

Egipte va triomfar en una cursa contrarellotge per desencallar l'Ever Given, de 400 metres d'eslora i 59 metres de màniga, que transporta 224.000 tones de mercaderies. «Avui, els egipcis hem aconseguit posar fi a la crisi tot i l'enorme complexitat tècnica que ha envoltat el procés», va anunciar el president egipci, Abdul-Fatah Al Sisi. El vaixell va ser traslladat cap al Gran Llac Amarg, una àmplia franja d'aigua a mig camí entre l'extrem nord i sud del canal, per sotmetre'l a una inspecció tècnica. Però encara hi havia 367 vaixells a l'espera de reprendre la seva marxa.

«El treball que hem desplegat ha estat bastant reeixit», va assenyalar el cap de l'Autorirat del canal de Suez, Osama Rabie. Els tímids avenços de la setmana passada han permès aquesta fita en l'operació. Des de l'inici del bloqueig, un equip egipci que treballava amb consultors japonesos i holandesos ha treballat les 24 hores del dia. Al costat d'una marea favorable, la lluna plena es convertia en la clau per construir les circumstàncies que podien permetre moure el vaixell. Segons va afirmar Rabie, «el canal funcionarà les 24 hores després de reflotar el vaixell».

Però aquest escenari semblava llunyà ahir al matí. El fons del vaixell seguia tocant el llit marí, tot i que la proa s'havia mogut lleument, segons un funcionari anònim de Shoei Kisen Kaisha Ltd, la companyia propietària de l'Ever Given. Gràcies als esforços es va dragar la part de baix de la proa amb dolls d'aigua a alta pressió per arrencar el vaixell de l'argila. «Si això no funciona, finalment haurem de treure pes i això només pot succeir traient els contenidors del davant», alertava Peter Berdowski, director executiu de l'empresa de dragatge Berkalis.

Per la seva banda, Rabei va destacar els esforços «heroics» dels empleats de la SCA pel «gran treball» i per haver complert amb el seu «deure nacional». Amb el pas al canal aturat, Egipte ha perdut més de 80 milions d'euros en ingressos, segons la companyia de dades Refinitiv. La naviliera Maersk, la principal que opera al canal de Suez, va assenyalar diumenge que, un cop alliberat el pas, es necessitaran tres dies i mig per desfer el gran embús que s'ha generat en aquesta via, que suposa la ruta marítima més curta entre Àsia i Europa i per la qual transita el 12% de el comerç marítim mundial i el 25% dels contenidors de mercaderies.

L'Ever Given es va encallar de forma lateral al canal de Suez dimarts passat, bloquejant el comerç marítim d'una forma sense precedents. Encara que s'ha apuntat als forts vents a la zona com la causa principal que el vaixell de càrrega encallés, Rabie va assenyalar «altres factors», entre els quals podria haver-hi l'error humà. Cada dia, el bloqueig ha retingut nou mil milions i mig d'euros en el comerç mundial afectant unes cadenes de subministraments ja afeblides per la pandèmia de coronavirus. Pel canal de Suez passa gran part del petroli procedent del Golf Pèrsic rumb a Europa i altres països del Mediterrani, i en menor mesura als Estats Units i altres parts de món. Així mateix, és la porta d'entrada a Europa de moltes mercaderies des d'Àsia, com a components electrònics i per a automòbils.

Cansades d'esperar, desenes d'embarcacions van optar per fer la ruta alternativa al voltant del Cap de Bona Esperança a l'extrem sud d'Àfrica. Amb dues setmanes més de viatge, a aquesta travessia se li sumen els centenars de milers d'euros en combustible que necessiten aquest tipus de navilis.