Correa confessa davant la Fiscalia irregularitats a Boadilla de Monte

El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha enviat una carta a Fiscalia Anticorrupció en què reconeix com a «certs» els fets que el Ministeri Públic reflecteix en el seu escrit d'acusació per les irregularitats a l'Ajuntament madrileny de Boadilla del Monte, dirigit llavors per Arturo González Panero, de qui destaca l'«ambició desmesurada» i una actuació «amoral». Fa dues setmanes, Correa va enviar també al jutge de vigilància penitenciària una carta en la qual demanava perdó.