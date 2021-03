Denuncien un jugador català del Marsella per una festa a Badalona

La Guàrdia Urbana de Badalona va denunciar diumenge a la nit el futbolista del primer equip de l'Olympique de Marsella, Pol Lirola, per organitzar una festa il·legal en un habitatge de la localitat, en la qual van participar una trentena de persones, totes elles sancionades per saltar-se les restriccions de la covid-19.

Diumenge a la nit, la policia local va acudir a una casa de la urbanització Mas Ram, d'ús turístic, després que diversos veïns es queixessin del soroll passat l'horari del toc de queda. En arribar, els inquilins es van negar a obrir la porta a la policia, per la qual cosa els agents van haver d'esperar fins a rebre l'autorització del propietari de l'immoble.

Segons fonts policials, una vegada a l'interior, la Guàrdia Urbana va denunciar a 33 persones per incomplir la normativa sanitària de la covid-19, entre ells un jugador del Marsella, i els tres organitzadors -entre els quals hi hauria un altre futbolista del mateix equip- també per un delicte de desobediència greu a agents de l'autoritat. Una xifra, la de denunciats, que l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, va elevar a 50 persones.

D'altra banda, a Sabadell, la Policia Municipal va denunciar mitja dotzena de persones que aquest cap de setmana van participar en dues festes il·legals a la població.

La primera va ser dissabte a les 00.07 al carrer Batllevell, on uns veïns van denunciar soroll en un club de motos. A l'interior els agents hi van trobar sis persones, que van ser denunciades per incomplir el toc de queda, el límit de bombolles i consum d'alcohol compartit. El propietari, a més, va ser denunciat per incompliment de la normativa de contenció de la covid-19 i incompliment de l'horari de tancament de l'activitat. El segon cas es va registrar diumenge a les 18.38 h al carrer de l'Escola Industrial. Una trucada va informar que dins d'un bar hi havia gent amb música i consumint, quan l'obertura de la restauració acaba a les 17.00. Els agents van identificar i denunciar set persones dins del local.