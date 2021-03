El Partit Popular porta la llei d'Educació al Tribunal Constitucional

El PP va presentar ahir, juntament amb Unió del Poble Navarrès (UPN), un recurs d'inconstitucionalitat contra la nova llei educativa, coneguda com a Llei Celaá (Lomloe), i el president del Partit Popular, Pablo Casado, va argumentar que el text «és un atemptat contra la llibertat», insistint que derogarà la norma si arriba a La Moncloa.

Al costat del president d'Unió del Poble Navarrès, Javier Esparza, Casado va presentar el recurs en un acte celebrat en un col·legi concertat, amb la participació de la presidenta de la Confederació de Pares d'Alumnes (Cofapa), Begoña Ladrón de Guevara, i el director del centre, Juan Ramón de la Serna. El líder dels populars va assegurar que la norma comporta una sèrie de «problemes de llibertat, d'unitat de sistema i de qualitat de la mateixa». Segons va detallar, la Llei Celaá és un «atemptat contra la llibertat» d'elecció de centre educatiu, per escollir l'ensenyament concertat i l'educació especial per a nens amb discapacitat.

El líder dels populars va defensar la «legitimitat» del PP per afirmar que va intentar arribar a un pacte educatiu «des del principi» i va recriminar a l'executiu de Pedro Sánchez que «no hagi pactat amb la comunitat educativa, no hagi demanat un informe al Consell d'Estat i s'hagi tramitat en ple estat d'alarma» per la pandèmia del coronavirus. Casado va destacar que no acceptarà que «s'usi els nostres fills com a eina d'un projecte d'enginyeria social o de transformació nacionalista d'algunes comunitats autònomes».

Setze articles impugnats

El PP va contractar el bufet d'advocats Martínez-Echevarría, en el qual treballa l'expresident de Ciutadans Albert Rivera, per recórrer davant el Tribunal Constitucional la nova Llei d'Educació. El recurs d'inconstitucionalitat impugna 16 dels seus articles i dues disposicions addicionals per entendre que vulnerenel dret d'elecció d'ensenyament dels pares, dis?crimina la concertada, l'especial i l'educació per sexes, i «no ga?ranteix» que el castellà sigui llengua vehicular a tot Espanya. El text consta d'un total de 90 pàgines.