Pedro Sánchez nomena a Yolanda Díaz vicepresidenta i fa ministra a Ione Belarra

Pedro Sánchez arribant a la roda de premsa on ha anunciat els canvis · EFE/Kiko Huesca

El cap del Govern, Pedro Sánchez, ha confirmat aquest dimarts els canvis ja previstos en l'Executiu després de la sortida de Pablo Iglesias i ha nomenat vicepresidenta tercera a Yolanda Díaz, ha ascendit a la Vicepresidència segona a Nadia Calviño i ha fet ministra de Drets Socials a Ione Belarra.

En una compareixença en el Palau de la Moncloa que s'ha pogut seguir de manera telemàtica, Sánchez no ha donat cap sorpresa en la composició prevista del seu Gabinet i ha ratificat la nova estructura que havia pactat amb Iglesias.

Sánchez va informar prèviament dels canvis en el seu Executiu al rei, qui presidirà aquest dimecres en el Palau de la Zarzuela l'acte de promesa de la Constitució per part de Díaz i Calviño per a les seves respectives vicepresidències i de Belarra per al departament de Drets Socials i Agenda 2030.