Sanitat elimina el límit d'edat per la vacuna d'AstraZeneca en treballadors essencials

El Ministeri de Sanitat ha decidit aquest dimarts eliminar el límit d'edat per a la vacuna d'AstraZeneca contra el coronavirus per tots aquells que estiguin classificats com a treballadors essencials, per tant, els majors de 65 anys podran rebre el fàrmac. La Comissió de Salut Pública ha aprovat la cinquena actualització de l'Estratègia de Vacunació, que acorda la vacuna de Janssen per als grups de més edat

Així doncs, la vacuna, que va estar limitada anteriorment a persones menors de 55 anys, podrà ser subministrada als majors de 65.

Tot i que son molts els països que han decidit baixar la limitació d'edat o inclús paralitzar-la durant dies per suposats efectes secundaris, l'Organització Mundial de la Salut va recomanar utilitzar-la per tots els grups de població