Berlín i Munic tornen a aturar la vacunació amb AstraZeneca

Berlin i Munic van suspendre ahir l'ús de la vacuna d'AstraZeneca contra la covid-19 per a menors de 60 anys a l'espera d'analitzar una trentena de casos de trombosis en persones vacunades amb aquest vaccí. En nou d'aquests casos detectats els pacients han mort. Excepte dos, tots els casos són de dones d'entre 20 i 63 anys, segons va informar l'Institut Paul Ehrlich, l'encarregat d'autoritzar les vacunes al país. Abans de Berlín i Munic, el Canadà també havia suspès la vacunació amb AstraZeneca per a menors de 55 anys com a mesura de precaució.

Després que ja es detectessin alguns casos de trombosi i que l'Agència Europea el Medicament reiterés la seguretat de la vacuna, Alemanya va reprendre la vacunació amb AstraZeneca el 19 de març i ja han rebut aquest vaccí al país més de dos milions i mig de persones. A Espanya s'està vacunant amb AstraZeneca fins als 65 anys.