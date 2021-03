Calviño, Belarra i Díaz prometen els seus càrrecs

Nadia Calviño, Yolanda Díaz i Ione Belarra han pres possessió com a vicepresidenta segona, vicepresidenta tercera i ministra de Drets Socials, respectivament, davant Felip VI aquest dimecres al matí al Palau de la Zarzuela. "Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de ministre amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat així com mantenir en secret les deliberacions del Consell de Ministres", han dit, complint la fórmula protocol·lària. En el cas de Belarra, ha dit Consell de 'Ministras' en femení. Les ministres han promès només davant un exemplar de la Constitució, com van fer la resta de membres de l'executiu de Pedro Sánchez fa més d'un any.

Calviño i Belarra han promès amb una mà a la Constitució però no ho ha fet Díaz. La vicepresidenta segona ha mirat al rei quan ha promès lleialtat al monarca. Amb aquesta remodelació, publicada aquest matí al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), hi haurà més dones que homes al Consell de Ministres.

A l'acte també hi ha assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, com a notari major del Regne. Al llarg del matí, tindrà lloc l'intercanvi de carteres. A les 11.30 h l'exvicepresident Pablo Iglesias traspassarà carteres a Díaz i Belarra.