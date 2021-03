Itàlia imposa una quarantena de cinc dies als viatges de la UE

Itàlia imposarà una prova negativa de coronavirus abans d'entrar al país i una quarantena de cinc dies a la qual haurà de seguir un altre test per a aquells que arribin o tornin de països de la Unió Europea de cara a les vacances de Setmana Santa.

El ministre de Sanitat italià, Roberto Speranza, va firmar ahir una ordre en la qual disposava aquestes noves mesures després de les crítiques rebudes sobre la possibilitat que puguin entrar turistes o els italians puguin viatjar a l'estranger de vacances quan el país es trobarà confinat durant els pròxims dies festius de Setmana Santa.

En les zones vermelles d'Itàlia, i també durant els dies 3, 4 i 5 d'abril, festius per la Setmana Santa, està prohibit fins i tot el sortir de casa per a motius que no siguin treball o urgències, mentre que en zona taronja tampoc es pot sortir de la regió de residència.