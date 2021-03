L'Audiència Nacional confirma el processament de Gordó pel 3%

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha rebutjat els recursos de l'exgerent de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Germá Gordó i d'aquesta formació política i la seva hereva, el PDeCAT, contra la interlocutòria del jutge José de la Mata en la qual proposava jutjar-los en l'anomenat cas del 3% sobre el suposat finançament irregular a CDC a través de licitacions d'obra pública.

Els magistrats de la Secció Quarta de la Sala Penal, presidida per Ángela Murillo, destaquen en les seves actuacions que hi ha indicis de la participació delictiva de les persones investigades i que la seva definitiva responsabilitat en els fets es dirimirà en el corresponent judici oral.

La Sala ha resolt ja prop d'una trentena de recursos presentats contra l'acte de pas a procediment abreujat dictat el 30 de juliol de 2020 pel fins ara jutge del Jutjat Central d'Instrucció número 5, José de la Mata -ara representant d'Espanya a Eurojust-, en què va proposar jutjar 31 persones físiques i 16 jurídiques per delictes d'organització criminal, frau a les administracions públiques, suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals. Encara estan pendents de resoldre altres set recursos.

Sobre els recursos ara resolts, la Secció Quarta recorda que en aquest procediment, conegut com el del 3%, s'ha investigat la possible existència d'una xarxa estructurada de persones, integrada per alts càrrecs de CDC, que en el període entre 2008 i 2015 van portar un control i seguiment de licitacions d'obres i serveis públics anunciats per diferents administracions públiques situades a l'òrbita del partit.

Aquests alts càrrecs, apunten les actuacions, «suposadament es van concertar, d'una banda, amb càrrecs públics i funcionaris d'aquestes administracions públiques, i, d'altra banda, amb determinats empresaris que concorrien a la licitació d'aquelles obres i serveis».

Gordó, que es troba investigat també en la peça separada d'aquest cas pel presumpte blanqueig de capitals en petites quantitats a CDC, va plantejar en el seu recurs la incompetència de l'Audiència Nacional per jutjar els fets i la manca de solidesa dels indicis contra ell. També es va queixar de l'«arbitrària» selecció realitzada per l'instructor en la investigació, que, de les 31 licitacions analitzades, es va centrar en quatre en què hauria participat el recurrent.

Conclusions «raonables»

La Sala rebat els arguments de Gordó i afirma que l'exposició i les conclusions exposades no semblen arbitràries, sinó «raonables» i afegeix que el fet d'acotar a quatre les licitacions en què va poder intervenir l'ex-dirigent de CDC sembla més «una tasca de depuració incriminatòria».