L'Estat Islàmic assalta Moçambic i provoca la fugida de milers de civils

Palma, ciutat del nord de Moçambic que acull un petit però estratègic port, és ara una ciutat fantasma. Els jihadistes radicals de l'Estat Islàmic (EI) s'han fet amb el control del nucli urbà de 75.000 habitants després d'entrar arrasant al seu pas; els civils morts es compten per desenes mentre milers d'habitants busquen com sortir per qualsevol via, d'aquí les cues que es poden veure al port. Hi ha, a més, més d'un centenar de desapareguts, fet pel qual no es descarta que creixi la llista de morts. A una desena de quilòmetres hi ha un megaprojecte d'extracció de gas natural de més de 20.000 milions de dòlars pilotat per l'empresa francesa Total, amb previsió d'estar operatiu el 2024.

L'EI va confirmar l'autoria d'un atac que va culminar divendres després de dies de setge i, a través de la seva agència de propaganda, va assegurar controlar les comissaries de policia, els bancs i la seu del govern local de Palma, una ciutat que ha rebut en els últims mesos desplaçats d'altres parts de país igualment assetjades pels gihadistes.

Cabo Delgado, la província moçambiquesa de majoria musulmana on es troba Palma, fronterera amb Tanzània, viu terroritzada pels gihadistes des de fa tres anys, però mai havia viscut un atac de les característiques d'aquest últim. Els assaltants van llançar un atac sorpresa a Palma dimecres passat per tres fronts diferents de forma simultània. Testimonis relaten com van disparar a persones i edificis de forma indiscriminada. «Van deixar una reguera de cossos als carrers», va explicar l'oenagé Human Rights Watch per boca d'un testimoni.

Refugiats a la planta

El flux de persones que fugen de la ciutat no s'atura i qualsevol lloc és bo per amagar-se: des de platges properes fins boscos, sense rebutjar la propera planta gasística, situada a la península de Afungi. Prop de 10.000 persones es troben a l'interior del recinte o intentant accedir al mateix. La situació és complexa perquè la planta porta mesos inactiva i tampoc pot oferir ajuda idònia als nouvinguts. Molts dels que fugen estan intentant arribar a Pemba, la capital de la província de Cabo Delgado situada a 200 quilòmetres. Un transbordador va sortir dissabte amb 1.400 persones, però també arriben piragües i vaixells de veles tradicionals. La maquinària internacional d'ajuda humanitària s'ha desplegat a la zona i participa en el trasllat de civils a zones segures.