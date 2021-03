L'OMS planteja que la COVID-19 es transmetés a través d'un altre animal

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) segueix sense aclarir l'origen de la covid-19, però manté que «el més probable» és que es transmetés dels ratpenats als éssers humans a través d'un animal «intermediari». L'informe sobre els orígens de la covid-19 apunta que «en aquest moment no és possible determinar amb precisió com es van infectar inicialment els humans a la Xina», però s'inclina per apuntar al ratpenat com a animal que va originar el virus i a la transmissió als humans a través d'un altre animal «amb més probabilitats de ser tractat per humans». El que sí gairebé descarta és la possibilitat que s'originés a un laboratori, una hipòtesi que considera «extremadament improbable».

Una de les qüestions que els experts de moment no resolen és com va arribar el virus al mercat de Huanan, sospitós de ser l'epicentre de la pandèmia. Segons apunta el document, la introducció del virus al mercat podria haver estat a través de productes animals, però no descarta que fos a través d'una persona infectada.

Amb l'origen del virus encara sense resoldre, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, va assegurar que «totes les hipòtesis segueixen sobre la taula» i va denunciar les «dificultats» en l'accés a «dades bàsiques» que l'equip que investiga l'origen del virus s'ha trobat a la Xina.

Un grup de científics de l'Organització Mundial de la Salut va arribar a Wuhan a principis de gener per investigar l'origen de la covid-19. Després de mesos de disputes diplomàtiques entre el Govern xinès i l'organització, la missió va començar a la ciutat xinesa on es va detectar per primera vegada el virus. El viatge tenia com a objectiu «intercanviar punts de vista i informació» amb experts xinesos, segons va apuntat el director regional per Europa de l'OMS, Hans Kluge.