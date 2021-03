L'Audiència Nacional ordena restituir al coronel Pérez de los Cobos

El Jutjat Central del Contenciós-administratiu número 8 de l'Audiència Nacional ha anul·lat el cessament del coronel Diego Pérez dels Cobos com a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil a Madrid per no informar sobre la causa del 8M i ha condemnat a Interior al seu reingrés al lloc.

"Des del respecte a les decisions judicials, en discrepar amb la resolució del Jutjat Central del Contenciós-Administratiu número 8, s'interposarà recurs contra aquesta a través de l'Advocacia de l'Estat", han anunciat a Efe fonts d'Interior.

En la sentència, el magistrat Celestino Salgado estima el recurs presentat per Pérez dels Cobos contra la Resolució del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, de 28 de juliol de 2020, per la qual es rebutjava el recurs d'alçada contra la Resolució del Secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, de 24 de maig que va disposar el cessament.

Després d'analitzar els fets i les resolucions adoptades en el cessament, el magistrat explica que es va motivar per no informar del desenvolupament d'investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil en el marc operatiu i de Policia Judicial, amb finalitats de coneixement, en la investigació judicial pel 8M oberta en el jutjat 51 de Madrid, que havia imposat a Pérez dels Cobos el deure de reserva.

"El que és indiscutible és que malgrat el deure legal de reserva i de l'ordre expressa de la magistrada a la UOPJ (Unitat Orgànica de la Policia Judicial), es va cessar el recurrent per no informar del desenvolupament d'investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil, en el marc operatiu i de Policia Judicial, amb finalitats de coneixement", indica el magistrat.