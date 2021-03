Líders mundials volen fer un tractat internacional per a futures pandèmies

Una vintena de líders mundials han signat una declaració en què aposten per impulsar un tractat internacional de pandèmies per tal de preparar-se per a futures emergències sanitàries com la causada per la covid-19. Els 25 que ara per ara signen la declaració aposten per un «compromís col·lectiu renovat» que «augmenti la preparació contra les pandèmies al més alt nivell». Entre els signants de la declaració hi ha els líders d'Alemanya, Itàlia, el Regne Unit, Espanya, Itàlia, Portugal, Tunísia, França, però, per exemple, ni el d'Estats Unit ni el de Japó.