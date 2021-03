Nova York legalitza oficialment la marihuana per a ús recreatiu

L'estat de Nova York ha legalitzat aquest dimecres el consum de la marihuana amb finalitats recreatives després que el governador, Andrew Cuomo, signés la llei que converteix a l'estat en el setzè dels Estats Units que regula el seu consum.

"Aquest és un dia històric a Nova York, un en el qual es corregeixen els errors del passat en posar fi a les dures sentències de presó; en el qual s'abraça una indústria que farà créixer l'economia de l''Empire State' (Nova York), i un dia que dona prioritat a les comunitats marginades perquè les que més han sofert siguin les primeres a recollir els beneficis", ha assegurat Cuomo després de rubricar el document aprovat per les dues cambres del Legislatiu novaiorquès el dimarts a la nit.

Nova York segueix els passos d'altres 14 estats i Washington, Districte de Columbia, en aprovar el projecte que legalitza l'ús recreatiu de la marihuana per a majors de 21 anys, després d'hores d'intensos debats aquest dimarts.

La líder de la majoria legislativa del Senat, la demòcrata Andrea Stewart-Cousins, va qualificar la nova llei com un "primer pas per a abordar les disparitats causades per la guerra contra les drogues".

"Aquest esforç ha durat anys i, finalment, hem aconseguit el que molts pensaven que era impossible: una llei que legalitza la marihuana alhora que dona suport a la igualtat social, reforça l'educació i protegeix la salut pública", va dir Stewart-Cousins, citada en un comunicat de l'oficina del governador.

La regularització podria generar 350 milions de dòlars en impostos anuals i crearia entre 30.000 i 60.000 llocs de treball, segons els seus defensors.

El forat fiscal provocat per la pandèmia de la covid-19 ha estat una de les raons que ha desbloquejat el debat sobre la legalització de la marihuana i ha accelerat la seva aprovació, segons alguns analistes.

La llei, que portava diversos anys discutint-se en els passadissos del parlament estatal sense trobar els suports necessaris, també compta amb nombrosos detractors que sostenen, entre altres coses, que la seva normalització perjudicarà els menors d'edat o a l'augment dels accidents de trànsit.