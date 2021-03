Sánchez fa canvis «quirúrgics» al Govern

Pedro Sánchez va dur a terme ahir una remodelació del Govern mínima, quirúrgica, sense sorpreses, circumscrita a la inesperada sortida de Pablo Iglesias del Govern. El president no va voler anar més enllà del que és indispensable: fer pujar Yolanda Díaz a la vicepresidència tercera i donar entrada a Ione Belarra, també de Podem, com a nova ministra de Drets Socials. El missatge del cap de l'executiu va ser nítid. La coalició continua forta i «unida». No hi ha cap temptació d'anticipar les eleccions generals.

El líder socialista va començar elogiant el ja ex-vicepresident segon. «És sabut que concorrerà a les eleccions a la Comunitat de Madrid. La seva decisió ens porta a fer les modificacions pertinents, mantenint intacte el nostre acord de coalició. Desitjo agrair el treball del vicepresident sortint», va assenyalar des de la Moncloa, en una breu compareixença sense preguntes, després de comunicar al rei Felip VI els canvis a l'executiu.

Després, va deixar clar que la coalició gaudeix de bona salut, tot i els continus xocs en matèries tan sensibles com la Monarquia, la crisi territorial a Catalunya, els lloguers i la «llei trans». Segons la seva opinió, «des de les diferents visions, a la coalició sempre ha prevalgut la unitat i l'interès general».

Sánchez no tenia pensat dur a terme aquesta crisi de Govern. A diferència de l'anterior, motivada pel salt de Salvador Illa a la candidatura del PSC a les eleccions catalanes, l'actual reestructuració li va venir donada per Iglesias. Fa dues setmanes, descol·locant tothom, el líder de Podem va anunciar que deixava el seu lloc a l'executiu per presentar-se a les eleccions de la Comunitat de Madrid, una convocatòria amb la qual el president tampoc comptava i que ha agafat el PSOE amb el peu canviat. El candidat socialista, Ángel Gabilondo, és de transició. El bloc d'esquerres inicia la campanya lluny d'aconseguir la majoria. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta autonòmica, del PP, arrasa a totes les enquestes. No obstant això, passi el que passi en els comicis madrilenys del proper 4 de maig, Sánchez, segons expliquen els seus col·laboradors, està entestat a esgotar la legislatura, portant-la fins el 2023, per a concórrer llavors a les generals amb el vent a favor de la vacunació, els fons europeus i la recuperació econòmica.

Aquesta idea d'estabilitat, dins d'un context polític molt inestable, és la que va voler transmetre el cap de l'Executiu en anunciar els canvis. Díaz, la ministra de Treball i propera candidata d'Unides Podem a La Moncloa, és la nova vicepresidenta. Però no segona, com havia reclamat Iglesias, sinó tercera, per evitar que la màxima responsable econòmica, Nadia Calviño, quedi per darrere de Díaz, el ministeri de la qual és també econòmic. Calviño, fins ara vicepresidenta tercera, passa a ser la segona. Belarra, secretària d'Estat per a l'Agenda 2030, esdevé ministra de Drets Socials, una cartera que fins ara dirigia Iglesias. «Són dones que han exercit una tasca destacable, amb disposició constructiva, resolutiva. La fórmula per als grans consensos és la unitat», va insistir Sánchez.

Amb aquests canvis, va presumir el president, Espanya es converteix en el primer país del món on les quatre vicepresidències estan ocupades per dones. «Som el sisè país del món amb major proporció de dones. El quart entre els països de la UE. Som un Govern feminista i ho seguirem sent», va dir.

El líder d'Unides Podem es va acomiadar de l'executiu en un vídeo de només tres minuts en què va aplaudir la tasca portada a terme pel partit morat i va destacar els «límits i contradiccions» de conviure en el Govern amb el PSOE.