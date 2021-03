Simula el seu segrest i acaba essent ostatge d'un grup jihadista

Un empresari italià està sent investigat per simular el seu segrest a Turquia el 2016, encara que la situació se li va escapar de les mans i va acabar passant tres anys com a ostatge d'un grup jihadista a Síria, segons la justícia italiana, que ha ordenat la detenció dels tres homes que van idear i van dur a terme el segrest.

Alessandro Sandrini, un empresari de Brescia, va ser segrestat oficialment l'octubre de 2016 prop de la frontera turc-siriana i alliberat el 22 de maig de 2019 prop d'Idleb, al nord de Síria, per membres del denominat Govern de salvació nacional, impulsat per opositors sirians, segons va informar el Govern italià en aquell moment.

Les investigacions de la Fiscalia de Roma, en col·laboració amb la policia de Brescia, han permès identificar als estafadors: un italià i dos albanesos, que han estat detinguts, acusats d'un delicte de conspiració per a segrest amb finalitats terroristes, mentre Sandrini és investigat per simulació de delicte i intent de frau, segons van informar els mitjans italians.

Els tres arrestats, després de suggerir a Sandrini que viatgés a la ciutat turca d'Adana per simular un segrest a canvi de diners, van enganyar a l'empresari, al qual van acabar portant contra la seva voluntat a Síria i el van lliurar a un grup jihadista nascut de la dissolució del Front Jabhat Al Nusra.

La Fiscalia indaga també si els tres detinguts van dur a terme la mateixa estafa amb un altre segrest similar i bastant anòmal, el de Sergio Zanotti, que va desaparèixer el maig de 2016, quan estava a Turquia i va ser alliberat l'abril de 2019 a Síria, a més d'intentar-lo amb altres empresaris.

Segons els investigadors, Sandrini, que passava per un mal moment econòmic, va acceptar l'oferta dels detinguts, va viatjar a Turquia i va desaparèixer durant alguns mesos per a obtenir diners a canvi, sense saber que el segrest acabaria convertint-se en realitat.

No obstant això Zanotti, que no està sent investigat, va ser induït pels estafadors a viatjar a Turquia amb el pretext de comprar diners iraquians, segons els mitjans.

"No és com s'està dient. Ni he agafat un euro. No vaig rebre diners per a anar allà i tampoc després. Tot aquest temps va ser un segrest real. De principi a fi. No hi ha res acordat", va assegurar Sandrini en una entrevista que publica avui el Giornale di Brescia.