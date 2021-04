Brussel·les denuncia Polònia davant del TJUE per soscavar la independència dels jutges

La Comissió Europea va tornar a denunciar Polònia davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en el marc de la seva ofensiva contra les vulneracions de l'estat de dret. Segons l'executiu comunitari, la llei polonesa sobre el poder judicial, aprovada el desembre de 2019 i que va entrar en vigor el febrer de 2020, atempta contra la independència dels jutges i és incompatible amb la primacia del dret europeu. El recurs inclou la petició a la cort europea de mesures cautelars per suspendre de forma immediata els poders de la sala disciplinària del Tribunal Suprem.

Segons va explicar el comissari de justícia, Didier Reynders, els procediments disciplinaris inclosos a la legislació polonesa impedeixen l'aplicació directa d'algunes disposicions del dret de la unió que protegeixen la independència dels jutges i tampoc permeten la possibilitat de presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la UE. A més, Polònia infringeix també el dret comunitari en permetre a la sala disciplinària del Suprem, la independència de la qual segons Brussel·les no està garantida, prendre decisions que tenen un impacte directe sobre els jutges i la forma en què exerceixen la seva funció.

«Efecte dissuasori»

Es tracta, sobretot, de casos relacionats amb l'aixecament de la immunitat dels jutges per obrir procediments penals en contra o suspendre'ls temporalment de les seves funcions i reduir el seu salari. Per als jutges, sosté la Comissió, el sol fet d'haver de sotmetre's a un procediment per part d'una instància que no garanteix la independència pot tenir «un efecte dissuasori i afectar la seva pròpia independència». La Comissió Europea considera que tot això soscava «greument» la independència de la justícia i l'obligació de garantir una protecció legal efectiva i, per tant, l'ordre legal de la unió en el seu conjunt.