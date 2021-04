Casado aplaudeix que Toni Cantó vulgui «defensar Espanya i la llibertat»

Entre les virtuts del PP hi ha el fet de ser «la suma de molts partits». O, almenys, així ho considera el seu líder, Pablo Casado, que ahir va aplaudir la diversitat que hi ha al seu partit, tot i que sempre sota els mateixos «ideals» de defensa d'Espanya i la llibertat. Va fer una referència especial a Toni Cantó, exportaveu de Ciutadans a les Corts valencianes, que anirà en el cinquè lloc de la candidatura d'Isabel Díaz Ayuso per a les eleccions del 4 de maig.

El líder dels conservadors, un dels defensors d'integrar l'actor a les files populars malgrat les reticències de la presidenta madrilenya, va assenyalar que Cantó s'ha volgut incorporar al PP perquè «ha volgut venir al projecte en què es defensaven els mateixos ideals que ell defensa». «Aquí a ningú li preguntem d'on ve sinó cap a on vol anar per defensar Espanya i la llibertat», va assenyalar el líder del PP sobre el passat del polític, que també va formar part d'UPyD.

A més, Casado va insistir que una de les virtuts de la seva formació és que és «la suma de molts partits», tant des de la seva refundació després de l'antiga Alianza Popular que va encapçalar Manuel Fraga com després. I que els seus militants, al llarg dels últims quaranta anys, han militat en diversos partits: «Aquí va acabar el CDS, la UCD, la Unió Mallorquina i la Unió Valenciana», va explicar.

Casado va assegurar que el que passi en les eleccions del 4 de maig, amb una victòria de la presidenta de la Comunitat de Madrid i candidata a la reelecció, Isabel Díaz Ayuso, és «clau» perquè ell es converteixi en president del Govern. El líder dels «populars» va tancar l'acte en què Ayuso va presentar els 136 membres de la seva candidatura als comicis autonòmics madrilenys i en què van prendre la paraula la candidata, l'alcalde de Madrid i portaveu nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, i el president del PP madrileny, Pío García-Escudero, entre d'altres.

«La història es repetirà», va exclamar Casado, que va posar com a precedents la victòria d'Alberto Ruiz Gallardón el 1995 a la Comunitat de Madrid que va precedir la de José María Aznar al Govern el 1996, o la d'Alberto Núñez Feijóo el 2009 a Galícia que va precedir la de Mariano Rajoy el 2011.

Ayuso va afirmar que els madrilenys «no volen que ningú els tracti com bestiar, que els diguin a quin hospital o col·legi anar, a quina hora tancar o per què no poden anar a la seva segona residència».