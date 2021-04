Els EUA alerten d'atacs del Govern espanyol a la premsa

Els Estats Units han publicat el seu informe anual sobre els drets humans a tot el món, un treball elaborat pel Departament d'Estat que parla sobre la situació de cada país. En el cas d'Espanya, el Govern nord-americà alerta de les «múltiples» informacions d'atacs verbals del Govern de Pedro Sánchez (especialment per part de Pablo Iglesias) a «mitjans de comunicació». El document posa el focus en l'ex-vicepresident segon i en Podem. En l'apartat dedicat a la corrupció, fa referència a la investigació judicial sobre el finançament del partit morat, però no esmenta els casos que afecten el PP. L'executiu, a través de Carmen Calvo, va desacreditar l'informe, en considerar-lo l'«últim cop de cua» de l'era Trump.

L'informe, que conclou que no s'han detectat «abusos importants» a Espanya, està basat en declaracions i denúncies d'organitzacions socials, gairebé sense valoracions per part del Govern dels EUA. Per exemple, recull els avisos d'un polèmic document del relator de l'ONU, Fernand de Varennes, contra les condemnes pel referèndum de l'1-O. També les queixes d'Amnistia Internacional pels delictes d'opinió.

Sobre els atacs a la premsa, el Departament d'Estat recorda que el març de l'any passat Sánchez va acusar els mitjans «conservadors» d'«agitar la societat» cada vegada que la dreta perdia el poder. Sobre Iglesias, el document recorda unes paraules en què carregava contra els que havien informat sobre les sospites sobre el finançament del partit, en presumpta connivència amb l'excomissari investigat José Manuel Villarejo. El llavors vicepresident els va acusar d'«ofendre la dignitat del periodisme» i «amenaçar d'enviar-los a la presó», explica l'informe, que també alerta dels atacs de Vox als mitjans i qualifica Catalunya com un «territori perillós» per als periodistes.

El PP va utilitzar l'informe per atacar l'executiu. «Els EUA denuncien els atacs a la premsa del Govern de Sánchez, tal com portem denunciant dos anys. La diplomàcia de Biden destaca la violència i assetjament contra la llibertat d'expressió. Demanem explicacions urgents al Parlament», va dir el seu líder, Pablo Casado. «No és ni un informe ni una amonestació», es va defensar Calvo, atribuint l'informe a Trump, que va deixar la Casa Blanca fa només dos mesos. «Nego que l'administració Trump li pugui dir res a un país com el nostre», va afegir la ministra.