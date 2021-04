L'Audiència Nacional ordena reintegrar Pérez de los Cobos

El Jutjat Central del Contenciós Administratiu 8 de l'Audiència Nacional va deixar sense efecte el cessament del coronel Diego Pérez de los Cobos com a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid i va ordenar al Ministeri d'Interior el seu reingrés al càrrec. Després d'analitzar el cessament, l'Audiència Nacional estima el recurs presentat per Pérez de los Cobos contra l'ordre de la directora general de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, del 24 de maig de 2020. Amb aquesta resolució, el jutjat del qual és titular el magistrat Celestino Salgado contesta de forma frontal a una de les decisions més polèmiques del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La decisió del jutge Salgado dona per bona la versió de qui va recórrer, segons la qual se'l va cessar per no voler informar del desenvolupament de perquisicions i actuacions de la Guàrdia Civil en el marc de la investigació judicial pel 8-M oberta al Jutjat Instrucció número 51 de Madrid, la titular del qual, la magistrada Maria del Carmen Rodríguez-Medel, havia imposat a Pérez de los Cobos el deure de reserva sobre les investigacions.

«El cessament va estar motivat per complir amb el que la llei o l'exprés mandat judicial ordenaven», considera el jutge, que estima també que si Pérez de los Cobos hagués fet cas a Interior, podria haver comès «un il·lícit penal».

Interior va anunciar que, «des del respecte a les decisions judicials», promourà que l'Advocacia de l'Estat presenti un recurs contra la decisió del Jutjat 51 de Madrid. Fonts jurídiques properes al Govern van descartar que Pérez de los Cobos es reincorpori immediatament al càrrec, ja que la sentència no és ferma i, com a conseqüència que es pot interposar recurs, la seva decisió no és executable encara.

Partit Popular, Ciutadans i Vox van coincidir a exigir la dimissió del ministre d'Interior després de conèixer la sentència. El president del PP, Pablo Casado, ho considera un «cop judicial» després del qual, «si Marlaska no dimiteix, hauria de ser cessat».

Els dirigents de Vox Santiago Abascal i Macarena Olona van titllar el ministre Grande-Marlaska d'«indigne i prevaricador». Per a la líder de Cs, Inés Arrimadas, «Espanya no es mereix un ministre com ell».