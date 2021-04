El líder opositor rus Alekséi Navalni comença una vaga de fam a la presó

Alekséi Navalni, el principal líder de l'oposició a Rússia, condemnat a dos anys i vuit mesos de reclusió en una colònia penitenciària, es va declarar ahir en vaga de fam. El reclús, que es queixa des de fa setmanes de forts dolors a l'esquena i a les extremitats inferiors, exigeix tenir accés a un metge i a un tractament en condicions. «Aquí a la presó -va explicar l'activista en un post difós a Instagram- no tens més mètodes de protesta».

En l'escrit, el condemnat va denunciar una vegada més la seva situació carcerària, que, segons es desprèn de les seves paraules, està sent insostenible. «El dolor a l'esquena s'ha traslladat a la cama dreta, ara he perdut la sensibilitat a la cama esquerra; m'agradaria fer un acudit, però això ja inquieta», va explicar el blocaire. Entre d'altres abusos que assegura patir, Navalni sosté que presos coordinats amb la direcció de la institució penitenciària amenacen els reclusos comuns perquè no netegin al voltant del seu llit, una acusació similar a la realitzada per altres interns de perfil polític que van complir condemna a la colònia penitenciària IK-2 com Konstantín Kotov. «Estic estirat al llit, famolenc, però de moment encara amb dues cames», va dir.