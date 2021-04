L'OMS veu «inacceptablement lent» el ritme de vacunació a Europa

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) veu "inacceptablement lent" el ritme de vacunació contra la covid-19 a Europa. En un comunicat, el departament europeu de l'OMS lamenta els "retards en el calendari" i insta les autoritats a mantenir les mesures sanitàries i de distància social per "compensar la baixa cobertura per les vacunes". "Siguem clars, hem d'accelerar el procés amb l'augment de la producció, la reducció de les barreres per administrar les vacunes i utilitzar cadascun dels vials que hi ha emmagatzemats", diu el director per a Europa de l'OMS, Hans Kluge.

"El risc d'una falsa seguretat per la vacunació entre les autoritats i la població és considerable", alerta Kluge.

D'altra banda, el director per a Europa de l'OMS subratlla que tots els països europeus rics estan vacunant, mentre que el 80% dels països europeus d'ingressos mitjans ho estan fent i la xifra es redueix fins al 60% en el cas dels de baixos ingressos.

