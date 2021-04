Macron endureix les restriccions de mobilitat a França i tanca les escoles

A partir de la nit de dissabte, i per un període de quatre setmanes, les «mesures de frenada reforçada» que afecten ja 19 departaments seran esteses a tot el territori francès metropolità. El calendari escolar serà adaptat a les noves restriccions de tal manera que guarderies, escoles i instituts hauran de tancar les seves portes durant tres setmanes. «Aquest mes d'abril hi ha molt en joc», va assegurar el president francès, Emmanuel Macron, en la seva al·locució televisiva, tot afegint que «si sabem organitzar-nos veurem la llum al final del túnel».

El toc de queda nacional que prohibeix als francesos posar un peu al carrer a partir de les set de la tarda continuarà vigent, el teletreball serà «sistematitzat» i tots els comerços considerats «no essencials» romandran tancats. Tots els desplaçaments que superin un radi de 1o quilòmetres del domicili hauran de ser justificats. Com a excepció, la prohibició dels desplaçaments interregionals entrarà en vigor el 5 d'abril, donant així un petit respir durant les vacances de Setmana Santa.

«Un esforç addicional»

«Hem de fer un esforç addicional» per «continuar protegint la vida en el present, és a dir, els malalts, i per protegir la vida en el futur, és a dir, els nostres fills», va justificar Macron davant els seus conciutadans. Fent referència als «malalts», el mandatari francès es feia ressò de la tensió hospitalària que es tradueix ja en més de 5.000 pacients ingressats als serveis de reanimació i en una taxa d'ocupació nacional de les UCIS que arriba al 89%, segons les xifres de la Direcció General de l'Oficina d'Assistència Mèdica.

Les veus que demanaven més restriccions a les escoles -com l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, que va sol·licitar el tancament dels col·legis a la capital- van ser escoltades i ateses per Macron. Davant de la irrefutable degradació de la situació als centres escolars, oberts fins ara en els 19 departaments on la COVID-19 circula amb més virulència i sotmesos a un protocol sanitari reforçat, el president francès no va esquivar l'«última de les opcions»: el seu tancament.

Les classes seran impartides a distància la setmana que ve i les vacances de Setmana Santa s'harmonitzaran perquè coincideixin a tot el territori durant les dues setmanes següents. És a dir, guarderies, escoles i instituts tancaran durant tres setmanes. Després de les vacances escolars, els estudiants d'infantil i primària tornaran a les aules físicament i els de secundària ho faran a distància. Els pares que hagin de tenir cura dels seus fills i no puguin teletreballar tindran dret a l'atur parcial.

Un any després de l'inici de l'epidèmia i en la seva vuitena al·locució des de llavors, Macron reservava només una bona notícia als seus ciutadans: el nou calendari de vacunació. Segons les estimacions del president, la vacunació s'estendrà a tots els més grans de 60 anys el 16 d'abril, i el 15 de maig a tots els més grans de 50. La immunització dels menors de 50 anys seguirà a mitjans de juny i «a finals de l'estiu, tots els francesos majors de 18 anys que vulguin vacunar-se» podran fer-ho.

En un altre ordre de coses, el Tribunal de Primera Instància de Brussel·les va ordenar ahir a l'Estat belga que retiri en un termini màxim de 30 dies totes les mesures restrictives excepcionals adoptades en el marc de la lluita contra la pandèmia de COVID-19 o que les enquadri dins d'una llei. Si no respecta la decisió i el termini, l'Estat s'enfronta a una multa diària de 5.000 euros per cada dia de retard.

El pronunciament es va produir arran de la demanda presentada per la Lliga de Drets Humans i el seu equivalent flamenc Lliga voor Mensenrechten a l'inici de la pandèmia amb l'objectiu de determinar si les restriccions posades en marxa per les autoritats belgues per limitar la propagació del coronavirus respectaven la legislació o no. Les dues organitzacions consideren que els decrets ministerials que validen les mesures restrictives són «il·legals» i que van ser adoptats sense «un marc legal i constitucional» adequat.

Xifres negatives a Itàlia

Per part seva, Itàlia va registrar 467 morts per coronavirus en les últimes 24 hores i la pressió hospitalària continua augmentant, registrant-se 23.904 contagis en l'últim dia, un augment de gairebé 8.000 casos respecte a dimarts. Mentrestant, la campanya de vacunació avança i ha superat el llindar dels 10 milions de dosis inoculades, 10.018.265 en total, mentre que 3.143.159 persones estan immunitzades després de rebre la pauta completa de dues dosis.