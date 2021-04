Una notícia falsa porta a milers de persones a anar a vacunar-se sense cita a Sevilla

Una notícia falsa difosa en les xarxes socials ha provocat que unes quatre mil persones sense cita prèvia hagin acudit aquest dijous al punt de vacunació del centre esportiu universitari Sadus del barri sevillà dels Bermejales, segons ha informat la Junta d'Andalusia.



La notícia falsa sostenia que els qui s'acostessin aquest Dijous Sant al centre del Sadus podrien ser vacunats encara que no tinguessin cita, amb només demanar-ho.





?? ALERTA BULO

?Es falso que se esté vacunando contra la #COVID?19 sin cita previa en ningún punto de vacunación de #Andalucía.

?? NO hagas caso de los bulos y NO acudas si no has sido citado.



Això ha provocat aquest matí unai que s'interfereixi en el procés de vacunació normal de les quals estaven formalment citades, alguna cosa que és responsabilitat dels propagadors de la notícia falsa, segons han assenyalat les citades fonts.En aquest punt de vacunació, que avui per ser festiuamb personal sanitari que havia d'estar de descans, hi havia citades avui, en la seva pràctica totalitat majors de 80 anys.Les fonts han assegurat que els serveis jurídics del Servei Andalús de Salut (SAS), per a això compten amb nombrosos missatges de WhatsApp que han aportat moltes de les persones que han acudit aquest matí al punt de vacunació.Igualment, els responsables de la Junta hani el personal de Protecció Civil per a evitar els riscos que aquesta acumulació imprevista de milers de persones ha suposat.