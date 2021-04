Podem s'atribueix les mesures socials en el comiat d'Iglesias

Pablo Iglesias va consumar ahir el seu relleu al Govern en les figures de Yolanda Díaz i Ione Belarra. Les dues dirigents del partit morat, que van prometre els seus càrrecs al costat de Nadia Calviño a primera hora del matí davant Felip VI, van rebre de mans del líder d'Unides Podem les seves noves carteres: Díaz la de vicepresidenta tercera i Belarra la de ministra de Drets Socials i Agenda 2030. Un acte que, en plena precampanya de les eleccions madrilenyes del 4 de maig, cap dels tres va voler desaprofitar. Entre elogis creuats, es van atribuir les mesures socials que va posar en marxa l'executiu durant els mesos inicials de la pandèmia. I van llançar un avís al PSOE: seguiran ferms en la seva obstinació de fer complir l'acord de coalició.

Envoltat per la resta de ministres del partit morat (Irene Montero, Alberto Garzón i Manuel Castells) i la responsable d'Educació, Isabel Celaá, en representació dels socialistes, Iglesias va assenyalar que la presència d'Unides Podem al Govern va ser el que va permetre encarar aquesta crisi segons els interessos de la majoria i no d'uns pocs privilegiats. En concret, el líder morat va aplaudir la importància de Díaz com la impulsora dels ERTOs durant la pandèmia. «L'eina de protecció social més poderosa», va sentenciar.

Díaz i Belarra no es van quedar enrere. La vicepresidenta tercera i ministra de Treball va exalçar el treball de l'exvicepresident durant el primer confinament, davant «el soroll i la fúria» de l'oposició. «Pablo va impulsar l'articulació d'un escut social de drets que és un exemple per a les democràcies europees i una promesa de futur i dignitat per a aquest país», va afirmar amb contundència. Belarra, per la seva banda, va agrair a Iglesias el fet d'haver «demostrat es pot governar d'una altra manera» i haver consolidat la «majoria progressista» dels Pressupostos Generals de l'Estat.

Noves dinàmiques

L'acte també va servir Díaz per enviar un missatge clar sobre la seva intenció, ara com a vicepresidenta tercera, de donar un impuls a la cartera de Treball. «Mai abans com ara, sota l'empara d'aquesta vicepresidència, el Ministeri de Treball havia adquirit el pes i rellevància política al si del Govern d'Espanya». A més, demostrant el seu estil de gestió, va agrair als agents socials el seu compromís amb el diàleg: «Gràcies per la vostra generositat, per l'esforç, per la vostra voluntat compartida de trobar sempre solucions i arribar sempre a acords».

Els papers de Díaz i Iglesias

Això no obstant, està per veure quin serà el paper que acabarà jugant Díaz a l'executiu. En una entrevista a la Cadena Ser, Iglesias va assenyalar que la política gallega és la nova líder d'Unides Podem al Govern i que, al costat de Belarra i Montero, serà l'encarregada de les negociacions amb el PSOE. Però, no va descartar que ell també intervingui en aquestes converses. «Jugaré el meu paper», va explicar abans d'afegir que seguirà mantenint una interlocució amb Pedro Sánchez com a secretaris generals que tots dos són de les seves formacions.

Els socialistes semblen tenir la mateixa intenció. «A partir d'ara hem de distingir el pla del Govern del pla dels partits», va assenyalar la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. «El senyor Iglesias és ara el líder d'un partit que està present en el Govern de coalició i que parlarà quan correspongui i sigui necessari objectivament amb el secretari general del PSOE, que és el president de Govern, per seguir avançant en el compliment dels acords de govern», va dir la vicepresidenta.