Arrimadas registrarà una iniciativa al Congrés per demanar la dimissió de Marlaska

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha avançat que el seu partit registrarà "immediatament" al Congrés una iniciativa per demanar la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, després que l'Audiència Nacional hagi revocat la destitució de Pérez de los Cobos com a cap de la Guàrdia Civil a Madrid. "No podem seguir ni un minut més amb un ministre que purga ideològicament servidors públics quan aquests es neguen a incomplir la llei", ha argumentat. I ha afegit que el que ha fet Grande-Marlaska és "incompatible" amb ser ministre del govern d'Espanya. Per aquest motiu, Arrimadas ha demanat al ministre que dimiteixi o que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el cessi.

Segons Arrimadas, el candidat de Cs a la Comunitat de Madrid, Edmundo Bal, és un exemple dels servidors públics que quan els pressionen políticament per fer alguna cosa "incorrecte" i que va en contra de la llei, es pleguen als seus principis i no a Pedro Sánchez.