Ataquen la seu de Podem a Cartagena amb còctels molotov

Podem ha acusat l'extrema dreta d'atacar amb material explosiu la seva seu a Cartegena i ha qualificat l'atac de "terrorisme feixista". "Si volem preservar la llibertat i la democràcia, s'ha de parar els peus a l'extrema dreta i als que la blanquegen", ha afirmat el partit liderat per Pablo Iglesias a través de Twitter. I és que segons el partit, la seu de Cartegena ja ha patit sis atacs i aquesta vegada s'ha utilitzat gasolina amb la intenció d'incendiar el local. Per la seva banda, Iglesias, també a través de les xarxes socials, ha criticat que el PP no condemni sense matisos l'acció de "terrorisme de carrer" contra la seu de Podem.

"Tan de bo els dirigents de la dreta política i els referents de la dreta mediàtica rectifiquin i condemnin, d'una vegada i sense matisos, l'acció de terrorisme de carrer contra la nostra seu", ha afirmat Iglesias. D'aquesta manera, ha fet referència a les declaracions de l'alcalde de Madrid i portaveu del PP, José Luis Martínez-Almeida, que ha reivindicat que el seu partit condemna tots els atacs "vinguin d'on vinguin" i ha contraposat aquesta actitud amb la de Podem. Segons Martínez-Almeida, "hi ha hagut atacs al PP que Podem no ha condemnat sinó que ha justificat la violència".