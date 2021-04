Llancen dues nenes de tres i cinc anys des del mur que separa Estats Units i Mèxic

Uns traficants han llançat dues nenes equatorianes de tres i cinc anys als Estats Units des de la tanca de la frontera amb Mèxic, prop d'El Paso, de manera que s'han quedat abandonades al desert, on agents de la patrulla fronterera dels Estats Units les han rescatat.

Càmeres de vigilància van captar dimarts les imatges de quan els traficants llançaven les nenes des de la part superior del mur i després fugien del lloc quan aquestes ja estaven a terra a la part nord-americana.

Els agents fronterers van rescatar les menors, germanes d'origen equatorià, i romanen sota la seva custòdia, segons ha detallat la Patrulla Fronterera, informa el mitjà 'Fox42'.

El Ministeri de Relacions Exteriors de l'Equador ha condemnat en un comunicat els fets i ha avançat que el consolat equatorià a Houston "es presta per procurar el benestar de les menors, que ara com ara es troben fora de perill i rebent l'atenció necessària".

Així mateix, ha mostrat el seu rebuig a "aquests inhumans i irracionals actes dels qui delinqueixen traficant il·lícitament amb migrants" i ha apel·lat les famílies a "evitar exposar-se o exposar els seus fills als perills que comporta la migració irregular".

El president de l'Equador, Lenín Moreno, ha expressat a través del seu perfil de Twitter el seu "repudi" i "indignació" per "la delinqüència organitzada que trafica amb els nens i nenes".

Per la seva banda, el secretari de Seguretat Nacional dels Estats Units, Alejandro Mayorkas, ha expressat la seva preocupació per "la manera inhumana en què els traficants abusen dels nens mentre es beneficien de la desesperació dels pares", uns actes que ha qualificat com "criminals".

"Just aquest mes, una nena va morir ofegada, una altra de sis mesos va ser llançada al riu i dos nens petits van ser llançats d'una paret i abandonats al desert", ha lamentat, i ha assenyalat que "no hi ha dubtes que els nens són excepcionalment vulnerables quan se'ls posa en mans de traficants".