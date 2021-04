Països Baixos deixa de vacunar amb AstraZeneca als menors de 60 anys

El Govern neerlandès ha decidit aquest divendres que els menors de 60 anys ja no rebran la vacuna de la covid-19 desenvolupada per AstraZeneca durant els pròxims dies, a l'espera que l'Agència Europea del Medicament (EMA) conclogui la seva investigació sobre els casos de coagulació sanguínia detectats després de la vacunació.

En una carta enviada al Parlament neerlandès, el ministre de Sanitat en funcions, Hugo de Jonge, ha explicat que aquesta decisió està motivada pels possibles problemes de coagulació sanguínia que podrien estar relacionats amb la vacunació amb AstraZeneca, un possible efecte secundari que està investigant el comitè de seguretat (PRAC) de la EMA.

"La pregunta crucial continua sent si es tracta de queixes posteriors o anteriors a la vacunació. Crec que és molt important que els casos holandesos també s'investiguin de manera adequada. Hem de pecar de cautelosos. És prudent donar-li al botó de pausa per precaució", va dir De Jonge, que va subratllar que "no pot haver-hi cap dubte sobre la seguretat de les vacunes" que s'utilitzin en Països Baixos.

Aquesta decisió podria paralitzar unes 10.000 cites fixades ja per a injeccions amb AstraZeneca, segons l'agència neerlandesa ANP, encara que els menors de 60 anys que siguin grups de risc continuaran rebent les vacunes de Pfizer i Moderna.

El centre que monitora els efectes secundaris dels fàrmacs (Lareb) va informar avui que ha rebut cinc informes de dones d'entre 25 i 65 anys que van desenvolupar trombosis en combinació amb un nombre reduït de plaquetes, una d'elles ha mort després de desenvolupar una embòlia pulmonar extensa dins dels deu dies posteriors a la vacunació amb AstraZeneca.



Països Baixos ha injectat fins avui unes 400.000 dosis de la vacuna d'aquesta farmacèutica.

Encara no hi ha evidències clares de la vinculació d'aquesta defunció i els casos de trombosis amb la vacunació, una connexió que s'està investigant, i s'espera obtenir una mica més de claredat entorn del pròxim dimecres, ja que el PRAC té previst reunir-se entre el 6 i 9 d'abril per a estudiar les anàlisis i la recerca feta aquestes setmanes.

La EMA ha reiterat en diverses ocasions que encara no veu un vincle directe entre la vacuna d'AstraZeneca i els casos de tromboembolismes, encara que no descarta aquesta possibilitat, i considera encara que els beneficis que aporta en la seva vacunació contra la covid-19, una malaltia que comporta un risc d'hospitalització i mort, supera qualsevol possible efecte secundari.

Alemanya va decidir dimecres passat vacunar amb AstraZeneca només a les persones majors de 60 anys a causa del risc que els tromboembolismes siguin realment un efecte secundari de la vacunació en persones més joves, mentre que el Canadà ha posat aquest límit en 55 anys.