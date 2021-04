El PSOE impugna la candidatura del PP a Madrid per l'empadronament fora de termini de Cantó

El PSOE madrileny ha impugnat la candidatura del PP a les eleccions del 4M en incloure a l'ex diputat de Ciutadans en les Corts Valencianes Toni Cantó i ser "inelegible" per incomplir el termini d'empadronament a la Comunitat de Madrid per formar part d'una llista electoral.

L'escrit d'impugnació ha estat registrat aquest divendres davant la Junta Electoral Provincial, segons fonts socialistes, sobre la base d'aquest incompliment.

Les eleccions autonòmiques van ser convocades el passat 11 de març i el mateix Toni Cantó, que estava empadronat a València, va declarar recentment en una entrevista televisiva que s'havia empadronat a Madrid "fa uns dies", amb l'objectiu de buscar feina a la capital.

El seu empadronament seria, per tant, posterior al tancament del Cens Electoral, i segons l'article 2.2 de la Llei Electoral de la Comunitat de Madrid, per a poder exercir el dret al vot és "indispensable la inscripció en el Cens Electoral vigent".

No obstant això, l'article 4.2 afegeix que "els que aspirin a ser proclamats candidats i no figurin inclosos en les llistes del Cens Electoral vigent, referit al territori de la Comunitat de Madrid, podran ser-ho sempre que amb la sol·licitud acreditin de manera fefaent que reuneixen totes les condicions exigides per a això".