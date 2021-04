Almenys 48 morts i una seixantena de ferits en un accident de tren a Taiwan

El descarrilament del tren Taroko Express als voltants de la localitat oriental taiwanesa de Hualien va causar ahir almenys 48 morts i desenes de passatgers hospitalitzats amb ferides de diversa consideració. Entre els morts hi ha el maquinista de tren i hi ha 66 ferits amb lesions entre moderades i greus que van rebre atenció mèdica a sis centres sanitaris.

El tren estava entrant al túnel de Daqingshui amb més de 350 passatgers a bord en el moment del sinistre. La conclusió preliminar de l'Administració de Ferrocarrils de Taiwan va ser que el tren sinistrat va descarrilar a l'entrada de l'esmentat túnel en xocar amb un vehicle de manteniment mal aparcat al costat de les vies.

A conseqüència de l'accident, diversos vagons van xocar contra els murs del túnel i altres van quedar atrapats dins d'ell. Així mateix, uns 100 passatgers van ser evacuats de diversos dels vagons de tren gràcies als esforços dels equips de rescat per trobar supervivents atrapats.

El Departament de bombers taiwanès va assenyalar que les tasques de rescat es van complicar perquè tres vagons havien quedat completament deformats i era difícil accedir-hi. El vehicle sinistrat havia sortit de Shulin, a Nou Taipei, i es dirigia a la localitat de Taitung, al sud-est de l'illa.

El CNA va explicar que la col·lisió, que va afectar principalment el vuitè vagó del tren, es va produir perquè el vehicle de manteniment amb el qual va xocar estava mal aparcat en un pendent i la seva caiguda accidental sobre la via va provocar l'accident.

Les autoritats sospiten que el conductor no va posar el fre de mà. Segons l'Administració Ferroviària taiwanesa, el camió no hauria d'haver estat allà aparcat en cap cas perquè «no hi havia cap treball de construcció en marxa en aquell moment». Les autoritats van portar el conductor a una comissaria per tal d'aclarir les causes de l'accident.