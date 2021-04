Cs i PP insten Marlaska a dimitir per destituir De los Cobos

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, va avançar ahir que el seu partit registrarà «immediatament» al Congrés una iniciativa per demanar la dimissió del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, després que l'Audiència Nacional hagi revocat la destitució de Pérez de los Cobos com a cap de la Guàrdia Civil a Madrid. «No podem seguir ni un minut més amb un ministre que purga ideològicament servidors públics quan aquests es neguen a incomplir la llei», va argumentar. En aquest sentit, va afegir que el que ha fet Grande-Marlaska és «incompatible» amb ser ministre del Govern d'Espanya. Per aquest motiu, Arrimadas va demanar al ministre que dimiteixi o que el president del Govern, Pedro Sánchez, el cessi.

Segons Arrimadas, el candidat de Cs a la Comunitat de Madrid, Edmundo Bal, és un exemple dels servidors públics que quan els pressionen políticament per fer alguna cosa «incorrecta» i que va en contra de la llei, es pleguen als seus principis i no a Pedro Sánchez.

Paral·lelament, el conseller de Justícia i Interior de la Comunitat de Madrid i responsable de Justícia del PP, Enrique López, va demanar la dimissió de Grande-Marlaska per cessar el coronel De los Cobos com a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil.

De los Cobos va ser cessat després que membres de la policia judicial de la Comandància de Madrid lliuressin un informe a la jutgessa que portava el cas de la manifestació del 8-M de 2020 i la seva possible influència en l'expansió del coronavirus.

En declaracions després de presidir una reunió a l'Agència de Seguretat i Emergències Madrid 112 (ASEM112), el responsable de Justícia de Madrid i dels populars va explicar que, quan es va destituir el coronel, ja es veia que es tractava «d'una sanció encoberta».

Era conseqüència, segons López, aquest alt comandament de la Guàrdia Civil «es va negar a complir una ordre il·legal» que era donar coneixement «d'un informe elaborat en el si d'un procés judicial al Govern», en al·lusió a la investigació judicial pel 8 de març, Dia de la Dona.

«Aquesta sentència el que determina és que estem davant d'una desviació de poder davant un acte clarament il·legal i, sobretot, arbitrari, que suposa una sanció encoberta a un comandament policial per no complir una ordre manifestament il·legal», va asseverar.

«Fets arbitraris»

Per això, el conseller de Justícia i Interior de la Comunitat de Madrid va demanar la dimissió «com més aviat millor» del ministre d'Interior, que ha de conèixer «la seva responsabilitat d'aquests fets, clarament arbitraris, il·legals i que han posat en dubte l'honorabilitat d'un alt càrrec policial».