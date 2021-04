Margarita Robles es converteix en el segon membre del govern que rep la vacuna

La ministra de Defensa, Margarita Robles, de 64 anys, va rebre dijous la vacuna contra el coronavirus al Wanda Metropolitano, on va demanar que s'aprofiti la Setmana Santa per immunitzar les persones de més de 80 anys i va agrair el treball dels sanitaris encarregats de subministrar les dosis.

Així ho va posar en relleu la titular de la cartera de Defensa en declaracions als mitjans de comunicació, a l'arribada a l'estadi Wanda Metropolitano, on estava citada per rebre la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19. Robles va explicar que dins les Forces Armades ja s'han vacunat 40.000 dels seus membres. «És important també posar en relleu que la vacuna és amb AstraZeneca. Crec que és un pas important. Tant de bo es pugui agilitar tot això i, sobretot, per a les persones de més de 80 anys, aprofitem aquesta Setmana Santa», va apuntar.

Així mateix, la ministra de Defensa esperava que les cues anessin «més ràpid» i la gent no hagués d'«esperar gaire». A més, va afirmar que el fet que les persones es vacunin és «una cosa molt important» perquè és el «millor pas» per poder «reiniciar una vida amb normalitat».

Robles es va convertir en la segona persona del Consell de Ministres a rebre la vacuna. El primer va ser el titular de la cartera de Política Territorial, Miquel Iceta, a Catalunya.