El PSOE impugna la llista d'Ayuso en acusar Cantó de no complir els requisits

El PSOE-M va registrar ahir una denúncia davant la Junta Electoral Provincial de Madrid en què impugna la candidatura del PP a les eleccions autonòmiques del proper 4 de maig. Els socialistes consideren que la inclusió de Toni Cantó com a número 5 a la llista encapçalada per Isabel Díaz Ayuso incompleix la normativa. L'ex-líder de Cs a les Corts Valencianes, segons el PSOE, es va empadronar a la Comunitat de Madrid fora de temps.

En la seva denúncia, avançada per Eldiario.es, els socialistes madrilenys consideren que Cantó, el fitxatge estrella del PP per a aquests comicis, «no té la condició d'elector, resident, i del veïnatge civil a la Comunitat de Madrid a data 1 de gener de 2021», tal com exigeix ??la legislació electoral.

Els socialistes, que demanen que l'ex-dirigent de Cs no sigui proclamat candidat, recorden unes declaracions del propi Cantó el passat 25 de març, en què va admetre que només portava «uns dies» empadronat a Madrid «per buscar feina».

«Per tant, segons aquests fets, a més de la declaració pública del seu cessament com a diputat de les Corts Valencianes el 17 de març de 2021, la condició d'empadronament en un municipi de la Comunitat de Madrid, que atorga el veïnatge madrileny, i, per tant, la condició d'elector i elegible, no s'hauria produït, no només abans de l'1 de gener de 2021, sinó un cop convocades les eleccions després de l'11 de març de 2020. En conseqüència, el senyor Cantó, sent així, no podria reunir la condició d'elegible per a les eleccions del 4 de maig de 2021, perquè no pot ser elector en aquests comicis, en no ser veí de la comunitat de Madrid l'1 de gener de 2021, ja que el seu empadronament, la seva residència habitual, i el seu treball fins almenys el 17 de març, i per tant, el seu caràcter d'elector i elegible, corresponia a la Comunitat Valenciana», conclou la denúncia.

Paral·lelament, el PSOE-M ha desplegat una pancarta a Madrid, de 29 per 22 metres, que cobreix la façana del Palau de la Premsa, en la qual insten la ciutadania a evitar «el Govern de Colom» i que arribi la «ultradreta» per dirigir les institucions.

A la lona apareix el dibuix de la presidenta autonòmica, Isabel Díaz Ayuso; el líder del PP, Pablo Casado; la candidata de Vox, Rocío Monaterio; el líder de Vox, Santiago Abascal, i l'ex-líder nacional de Ciutadans Albert Rivera, acompanyats de la frase «Després de la foto, el Govern de Colom?». Just a un costat es troba la imatge del candidat de PSOE, Ángel Gabilondo, apel·lant la ciutadania a connectar-se per streming a les 12 del matí cada dia per conèixer el seu programa de govern.

En un vídeo, Gabilondo explica que la campanya es sintetitza en tres idees, evitar el «Govern de Colom» i que arribi un «progressista» que estigui centrat en la vacunació i la recuperació econòmica i social «sense deixar ningú enrere».

«No als extremismes, sí a un govern seriós. No a la confrontació. S'ha acabat el soroll, la fúria i l'odi entre madrilenys. Els madrilenys volem un Madrid de debò i per això fem una crida als ciutadans perquè parem el Govern de Colom. No ens podem permetre que governi la ultradreta», va assegurar el candidat socialista. Així, Gabilondo va animar també els madrilenys a participar per streaming a les 12 del matí als seus actes diaris.

Per part seva, Edmundo Bal, candidat de Cs a la Presidència de la Comunitat de Madrid, va prometre que no signarà acords de Govern que incloguin a Vox. «És evident que quan dic que vinc a frenar els extremismes i populismes, ho dic pels que impedeixen que Madrid avanci en un i altre sentit», va afegir.