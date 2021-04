«Continua l'amenaça d'un terrorisme jihadista que està en transformació»

Expert en terrorisme del Reial Institut Elcano. Reinares acaba de publicar el llibre «11-M. La venganza de Al-Qaeda», en el qual ofereix llum sobre un moment transcendental de la història d'Espanya. L'expert fuig clarament de les especulacions per afirmar que l'11-M va ser una «venjança afegida a la venjança»

La decisió d'atemptar a Espanya es va prendre el desembre de 2001 per venjar l'Operació Dàtil -el cop més gran donat a Al-Qaeda a Europa en els anys posteriors a l'11-S-, que es va saldar amb la detenció de la majoria (no tots) dels membres de la cèl·lula que l'organització terrorista va establir a Espanya el 1994. Mesos després, l'octubre de 2003, Ossama bin Laden va col·locar Espanya a la diana per la seva presència militar a l'Iraq. La matança dels trens de rodalies a Madrid, de la qual es van complir fa pocs dies 17 anys, va ser una «venjança afegida a la venjança», segons Fernando Reinares, que, lluny de les especulacions, en el seu llibre 11-M. La venganza de Al-Qaeda ofereix llum amb rigor acadèmic sobre un fet transcendental de la nostra història recent.

En la seva investigació sosté que l'11-M es podria haver evitat perquè hi va haver errors policials, judicials i dels serveis secrets que van impedir desbaratar l'entramat terrorista. S'han esmenat els errors? Seria possible avui un atemptat similar?

Després de l'11-M es va iniciar una reforma de les estructures de seguretat interior i una actualització de les funcions d'Intel·ligència. També ha canviat la legislació antiterrorista. Però hi ha problemes estructurals pendents. Prova d'això és que, l'agost de 2017, Barcelona va estar a punt de ser escenari d'una matança jihadista tan letal o més que l'11-M.

Entre els terroristes de Madrid i els de Catalunya hi ha una diferència clau. La primera xarxa estava formada per immigrants de primera generació, mentre que els membres de la cèl·lula de Ripoll havien nascut i crescut aquí. Estem preparats per combatre un jihadisme endogen?

Afrontar el jihadisme endogen reclama programes de prevenció de la radicalització que siguin multifacètics, proporcionats i focalitzats. A la pràctica no existeixen, fora de l'àmbit penitenciari, a causa que no poden ser gestionats per cossos policials, al fet que no hi ha dotació pública de recursos necessaris i un secretisme incompatible amb la implicació de la societat civil.

A què es refereix quan parla de «secretisme»?

Que encara no s'ha fet públic el Pla Nacional de Prevenció i Lluita contra la Radicalització Violenta aprovat el passat octubre a la reunió del Consell de Seguretat Nacional.

Fa uns dies es van complir dos anys des que la coalició internacional va donar per derrotat l'autoanomenat Estat Islàmic. Què ha passat des d'aleshores? Quins són els actuals santuaris del jihadisme? En quina situació està Al-Qaeda, responsable dels atacs a Madrid?

Al-Qaeda, com a estructura global descentralitzada, està més ben situada que l'Estat Islàmic, que no obstant això ha mobilitzat més recursos humans i materials en els últims anys. La seva estratègia, que passava per consolidar i expandir el califat, ha fracassat i intenta recompondre's a partir de l'Iraq. L'estratègia d'Al-Qaeda és gradual i segueix estenent la seva influència a l'Àfrica Meridional i el Sud d'Àsia.

La pandèmia pot tenir conseqüències en la seguretat? És possible que el confinament accentuï el risc d'exposició a la propaganda jihadista en línia ara que els combatents occidentals no viatgen a Síria o Iraq per ser adoctrinats?

Aquest risc existeix, però encara no conec cap evidència que l'hagi corroborat. Potser és més rellevant valorar si els constrenyiments a la mobilitat han incidit sobre les capacitats operatives de cèl·lules i xarxes gihadistes, per anticipar, a les societats europees, possibles escenaris després de la pandèmia.

Hi ha a Espanya cèl·lules dorments o els atemptats seran comesos per individus radicalitzats i sense infraestructura, com va passar a França amb el professor assassinat per parlar als seus alumnes de la llibertat de premsa?

L'amenaça del terrorisme jihadista és molt diversa. Pot provenir d'individus que actuïn com a actors solitaris, de cèl·lules independents, o de cèl·lules i xarxes relacionades d'alguna manera amb organitzacions jihadistes amb base a l'exterior.

Entre 2004 i 2006 vostè va ser assessor del ministre d'Interior, José Antonio Alonso. Quins perills han desaparegut des de llavors i a quins nous riscos ens enfrontem avui?

Ha desaparegut el terrorisme d'ETA, però persisteix l'amenaça d'un terrorisme jihadista en transformació. Sense oblidar que a Espanya, com a altres països europeus, s'estan produint mobilitzacions d'extrema dreta i d'extrema esquerra a partir de les quals poden desenvolupar faccions decidides a utilitzar tàctiques de terrorisme.