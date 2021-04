Illa entra en la campanya del 4-M equiparant Ayuso amb l'independentisme

Salvador Illa, un dirigent molt poc conegut fins fa un any i mig, amb fama de gris, és ara un dels grans reclams del PSOE. Els socialistes d'Euskadi i Galícia van voler que participés tot el possible durant els seus mítings per a les eleccions del juliol passat en els dos territoris. Ara són els de Madrid que demanen tenir a prop l'exministre de Sanitat i candidat del PSC a la Generalitat de Catalunya. Ahir, cinc dies després que el republicà Pere Aragonès no aconseguís ser investit president, Illa va participar en un acte a la seu del PSOE al costat de l'aspirant socialista per als comicis del 4 de maig, Ángel Gabilondo.

Gairebé tota la seva intervenció va estar basada en traçar paral·lelismes entre l'independentisme català i Isabel Díaz Ayuso, l'actual presidenta madrilenya i aspirant del PP, a la qual les enquestes donen com a clara guanyadora, superant amb amplitud la majoria gràcies al suport de Vox. Tots dos, va argumentar Illa, porten les seves autonomies a un «carreró sense sortida».

«La política que ens vol fer triar entre el blanc i el negre és inútil. Sé bé del que parlo. La política està plena de matisos, de grisos», va assenyalar el socialista català, abans d'acusar Ayuso de «falta de lleialtat institucional», perquè «com més havíem de remar tots en la mateixa direcció, més ha aprofitat per seguir crispant».

«És l'antipolítica», va concloure Illa. Davant les poques possibilitats que els sondejos atorguen a una hipotètica investidura de Gabilondo, que es presenta per tercera vegada a Madrid, l'exministre de Sanitat va assenyalar que «els fanàtics i els extremistes, els que viuen del conflicte, intentaran desanimar-vos. Us ho dic per experiència. No els feu cas. Tenen por perquè saben que no tenen una gestió de la qual presumir».

El discurs de Gabilondo va anar en un sentit similar. «Només hi ha dues opcions, o la democràcia o la por, o l'esperança o la confrontació. Es tracta de triar: o un Govern seriós per governar seriosament o el Govern de la ultradreta «, va assenyalar, en un pas més enllà al lema amb el qual Díaz Ayuso concorre a aquestes eleccions: «Comunisme o llibertat». El candidat del PSOE, finalment, va criticar que Ayuso hagi decidit aturar la vacunació de persones de més de 80 anys i dependents per Setmana Santa.

D'altra banda, les denúncies davant la Junta Electoral van caracteritzar la jornada d'ahir, presentades pel PP contra el PSOE i Unides Podem per publicitat electoral i dels socialistes contra el PP per incloure de forma irregular a la seva llista l'exalcalde de Toledo Agustín Conde, segons Efe.

El partit socialista va desplegar el divendres, a un mes de la cita electoral, una lona de 29 per 22 metres a la façana del Palau de la Premsa, amb el lema «Després de la foto, el Govern de Colom?» amb les fotografies del president del PP, Pablo Casado, Ayuso i el número cinc de la llista, Toni Cantó, entre d'altres. El Partit Popular ho va denunciar davant la Junta Electoral argumentant que aquesta lona vulnera l'article 53 de la Llei Orgànica de Règim Electoral, ja que en precampanya «queda prohibida la difusió de publicitat o propaganda electoral mitjançant cartells, suports comercials o insercions en premsa, ràdio o altres mitjans digitals».

Per la seva banda, el PSOE va registrar una denúncia davant la Junta Electoral de Madrid contra la candidatura d'Ayuso per incloure a la llista l'exalcalde de Toledo, per no estar empadronat a l'autonomia.