Intercepten contenidors de vacunes falses de la covid per distribuir a Europa

Les injeccions dels fàrmacs de les empreses BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen són, ara per ara, l'única via per frenar l'expansió de la covid-19, malaltia per a la qual encara no s'ha trobat un tractament efectiu. En aquest moment només el 5% de la població de la Unió Europea està immunitzada en bona part a causa de les dificultats de proveïment de vacunes.

Aquest context de necessitats industrials ha donat empenta a una activitat molt nociva tant per a la salut com per a l'economia, la falsificació de vacunes, un fenomen que es veia venir. Ja al principi de la pandèmia, les màfies es van llançar a produir i comercialitzar articles mèdics o sanitaris que no complien els estàndards de qualitat de la UE, com mascaretes, equips de protecció i tests de detecció, entre d'altres, en un intent d'explotar tant els problemes de subministrament com la por de la ciutadania. En la seva gran majoria els productes arribaven a Europa procedents de la Xina, l'Índia o el Brasil.



Líquid desconegut

Christian Archambeau, el director executiu de l'Oficina Europea de Propietat Intel·lectual, que té la seu a Alacant i que forma part de l'Oficina Europea Antifrau, explica el negoci de la falsificació de vacunes en una entrevista que publica avui el suplement 'actius'.

Aquestes vacunes falsificades es venen principalment per internet, però Archambeau també revela que s'han interceptat contenidors que arriben a Europa plens de vacunes falsificades. Poden ser només grans contenidors amb líquid que seria per omplir-les, o etiquetes. Pot ser que no sigui el producte complet a la caixa, però sí tots els elements que són necessaris per fer l'efecte que els productes són correctes. I pot ser que aquestes ampolles s'hagin emplenat amb aigua, però també pot ser que s'hagi fet amb productes perillosos per a la salut», indica l'executiu belga, que no dona més detalls i que defensa la necessitat de conscienciar la població dels greus riscos d'adquirir aquests productes falsificats.



La vacuna d'AstraZeneca, la més falsificada

La Unió Europea ja havia advertit recentment de males pràctiques en la distribució de vacunes, quan va denunciar que una xarxa d'estafadors ofereixen 900 milions de vacunes falses per uns 12.700 milions d'euros. Un funcionari de la Comissió Europea va assenyalar al febrer que la majoria de les dosis fraudulentes ofertes als governs de la UE eren suposadament d'AstraZeneca.