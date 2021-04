Ministres francesos són acusats d'acudir a sopars i festes clandestines

El govern francès ha promès aquest diumenge que no hi haurà impunitat contra els ministres acusats per un programa de televisió de participar en sopars i festes clandestines celebrades en llocs exclusius de París sense respectar les normes de seguretat.

La cadena M6 va iniciar la polèmica després d'una investigació amb càmera oculta difosa aquesta setmana en què un organitzador d'aquestes vetllades admetia que hi havien participat membres de l'Executiu, tot i que no els va identificar.

Aquest diumenge, l'etiqueta #OnVeutLesNoms (#VolemElsNoms) es va convertir en tendència a Twitter, amb més de 16.000 missatges d'internautes que demanaven conèixer qui són i demanar la seva futura dimissió.

«He sol·licitat a la policia de París que comprovi la veracitat dels fets perquè, si són certs, persegueixi els organitzadors i els participants d'aquests sopars clandestins», va dir també a Twitter el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin. La policia va contestar amb un altre missatge on va assenyalar que s'ha obert una investigació.