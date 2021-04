El CIS dóna una àmplia victòria al PP a Madrid però insuficient per a governar

El Centre de Recerques Sociològiques (CIS) atorga una amplíssima victòria al PP que doblaria la seva representació a l'Assemblea de Madrid en passar de 30 a 59 escons, encara que insuficient per a garantir-se el Govern ja que ni tan sols sumant a Vox, que obtindria nou, aconseguiria la majoria absoluta.

L'enquesta del CIS, elaborada entre el 19 i 28 de març, no dóna representació a Ciutadans, que a penes obtindria un 2 per cent dels sufragis, lluny del 5 per cent mínim per a entrar en l'Assemblea.

El PSOE, que el 2019 va ser la força més votada, perdria 2 punts fins al 25,3 en estimació de vot, encara que guanyaria un escó, fins a 38; mentre que Més Madrid mantindria els seus 20 diputats i Podemos, encapçalat per Pablo Iglesias, escalaria fins als deu escons, tres més, i un 8,7 per cent dels vots.

Els madrilenys prefereixen a Ayuso de presidenta encara que valoren més a Gabilondo

Els madrilenys entrevistats pel CIS prefereixen com a presidenta d'aquesta comunitat a Isabel Díaz Ayuso davant de qualsevol altre líder polític, si bé en puntuar a cadascun d'ells valoren més al líder del PSOE, Ángel Gabilondo, que figura al capdavant amb una nota mitjana de 5,6 punts.

L'enquesta preelectoral a les eleccions autonòmiques madrilenyes revela que l'exvicepresident del Govern i candidat d'Unides Podem, Pablo Iglesias, obté la pitjor qualificació atribuïda als dirigents madrilenys, amb un 3,2.

Encapçala la llista Gabilondo, amb 5,6 punts, seguit de prop per la candidata de Més Madrid, Mónica García, que obté 5,2 punts de mitjana; són els dos únics que superen l'aprovat.

Per sota del 5 queden els altres, com l'actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la mitjana de la qual en el mostreig és de 4,9, seguida del candidat de Ciutadans, Edmundo Bal, que s'emporta 4,3, i de la representant de Vox, Rocío Monasterio, que el seu 3,6 supera en quatre dècimes la qualificació atribuïda a Pablo Iglesias.

No obstant això, quan es pregunta als enquestats qui preferiria de tots ells que presideixi la Comunitat de Madrid "en aquests moments", Isabel Díaz Ayuso apareix com la favorita, amb un percentatge del 38,6 per cent.

Darrere se situa Ángel Gabilondo, amb el 22,3 per cent i, molt per sota, la candidata de Més Madrid, Mónica García (10,2 per cent) i Pablo Iglesias (8,1 per cent); en últim terme empaten la líder de Vox, Rocío Monasterio, i el candidat de Ciutadans, Edmundo Bal, tots dos amb un percentatge del 2,2 per cent.