Condemnen a 2 anys de presó el president de la patronal hotelera

L'Audiència Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha confirmat la condemna al president de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat), Jorge Marichal, a dos anys de presó, multa de 585.896 euros i pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques i del dret a gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social durant tres anys per un delicte contra la Hisenda pública. A més, l'empresari i dirigent hoteler ha d'indemnitzar l'Agència Tributària amb 292.948 euros.

El cas pel qual ha estat condemnat es va iniciar al novembre de 2012 amb una investigació arran d'una operació immobiliària entre les empreses Marmon Atlantis i Clínica San Eugenio. La societat limitada Marmon Atlantis, constituïda el 2005 per Marichal i un soci amb el qual compartia l'òrgan d'administració de l'entitat com a administradors mancomunats, va comprar aquell mateix any un local comercial a Tenerife per 300.506 euros que, després d'unes obres, es va dividir en nou apartaments i dos locals comercials. El 2009, Marmon Atlantis va vendre els apartaments per 1.490.000 eurps a Clínica San Eugenio, de la qual és soci majoritari Agustín Marichal, pare de Jorge.

Després d'un primer pagament de 200.000 euros, l'entitat compradora havia d'abonar altres 1.370.000 en sis mesos per així liquidar l'operació. Però el deute mai es va saldar. Clínica San Eugenio no va pagar i Marmon Atlantis mai va tributar pels beneficis obtinguts.