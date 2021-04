Sánchez acusa Ayuso d'«estar de braços plegats» davant la COVID

Pedro Sánchez sol dir que com a cap de l'executiu, davant d'una conjuntura tan dramàtica com la de la pandèmia, no va criticar cap president autonòmic. Però com a líder del PSOE és una altra cosa. Ahir, durant un acte de la precampanya de les eleccions madrilenyes al costat del seu candidat, Ángel Gabilondo, Sánchez va intensificar els seus atacs contra la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, a la qual va acusar d'«estar de braços plegats» davant el coronavirus.

El president del Govern va resumir els «rècords» de la dirigent del PP, a la qual totes les enquestes donen com a clara guanyadora dels comicis, amb ampli marge per a mantenir-se a la presidència autonòmica gràcies al suport de Vox, al qual potser hagi de fer un forat en el seu futur Govern. «Rècord en víctimes en residències d'ancians. Rècord de contagis a totes les hores de la pandèmia, pràcticament un de cada cinc casos a tot Espanya. Rècord de lentitud en la vacunació. Rècord en descontrol i desgavell, amb risc per a la salut dels nostres majors. I rècord negatiu en ajudes a les empreses afectades», va assenyalar Sánchez.

«Injustícia social i corrupció»

Davant dels mals auguris que suposen els sondejos, els socialistes basen la seva campanya en la por a Vox i un discurs moderat per atraure els votants de Cs, ara en desbandada. «D'una vegada per totes, sense rubor, la dreta madrilenya ha decidit llançar-se als braços de la ultradreta», va alertar Sánchez. Un Govern del PP i Vox, va concloure el president, només suposaria més «injustícia social, corrupció, demagògia i ultradreta, tot això amb una capa de transfuguisme».

Gabilondo, mentrestant, va continuar amb el seu discurs de campanya. El candidat va torna a destacar que no pactarà amb Pablo Iglesias, perquè vol fugir dels «extremismes», i no apujarà els impostos si governa. Com Salvador Illa dissabte, Gabilondo va comparar l'«independentisme de dretes» d'Ayuso, amb frases com «Espanya ens maltracta», amb l'independentisme català i l'«Espanya ens roba».

Per part seva, Ayuso va culpar el cap de l'executiu del «desgavell» a l'autonomia perquè «segueix sense controlar Barajas». Així ho va manifestar a través de la xarxa social Twitter en resposta a Sánchez, segons Efe. En el seu tuit, Ayuso va utilitzar una cita del president del Govern de juliol de l'any passat en què assegurava que s'havia «vençut el virus i controlat la pandèmia». «Ara, qui explica aquesta disbauxa? Aquell qui segueix sense controlar Barajas?», va etzibar la presidenta madrilenya.

Paral·lelament, el conseller de Justícia i Interior de la Comunitat de Madrid, Enrique López, també es va pronunciar a través de les xarxes socials i va assegurar que el «govern fallit» és el socialista, perquè «paga peatges, canviant presos per vots, i que insulta cada dia els madrilenys «.

«Creu el radical que tots són de la seva condició», va afegir López, que va asseverar que Sánchez presideix el Govern «més extremista de la democràcia, al costat d'un partit imputat i amb ministres dels EROs andalusos».

Finalment, la candidata de Més Madrid a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Mónica García, va convidar els madrilenys a votar el 4 de maig per «la llibertat» de disposar de salaris dignes i d'escoles infantils en condicions.

García va criticar «el concepte de llibertat» que proclama la presidenta de la Comunitat i va instar a no permetre «que ens robin els drets o el futur prenent una cervesa». «Cal treure l'hostaleria als espais del carrer, però no volem que, mentre ens prenem la cervesa, ens despistin i ens robin el futur», va afirmar García.