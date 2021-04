Dues senyores increpen Ayuso per la seva gestió sanitària: «Tinc càncer i estic desatesa»

Isabel Díaz Ayuso i Enrique Ruiz Escudero, conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, han visitat aquest dimarts els hospitals universitaris de La Paz i 12 de Octubre amb motiu de la seva modernització. Un acte en el qual dues ciutadanes s'han plantat davant la presidenta regional per queixar-se de les deficiències a la sanitat pública madrilenya, fent referència a les seves experiències personals.





Dos dignas ciudadanas de Madrid le cantan las 40 a Ayuso en plena calle. pic.twitter.com/pz1ybLD3FJ — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) April 6, 2021

Visiblement disgustada i guardant la distància de seguretat, una d'aquestes dones ha compartit la seva desesperació: «Tinc càncer i estic desatesa. He tingut Covid i he estat 15 dies a casa meva perquè em truqués el metge. ¡Perquè em truqués! 15 dies desatesa». «I el meu marit al 12 de Octubre amb pneumònia», lamentava davant Ayuso.La presidenta, segons es reflecteix a les imatges recollides pel Canal 24 Horas, s'ha mantingut impassible davant el seu testimoni. «¡Això és el que hi ha! Ho dic amb coneixement de causa», afegia. L'altra dona també s'ha dirigit a la política popular per compartir el seu cas. «La meva mare, amb 92 anys, soleta la tinc», ha assenyalat.Durant la seva arribada a l'Hospital La Paz, Isabel Díaz Ayuso ha criticat l'«ús vergonyós» de la vacunació que, segons ella, s'està realitzant des de La Moncloa. «Hem conegut, com que el Govern està una vegada i una altra en campanya, que ara sí que es pot vacunar de manera massiva i ràpida», ha comentat.