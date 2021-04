Estafada al comprar un gos, l'hi usurpen la identitat i acaba condemnada

Una jove de 18 anys viu un autèntic calvari de denúncies des que fa més d'un any es decidís a comprar un cadell de bichón maltès en una pàgina d'internet. Va ser víctima d'una estafa i va perdre els 350 euros que havia lliurat a canvi del gos, però el pitjor va ser que en la transacció va enviar una fotocòpia del seu DNI que els estafadors han utilitzat per a suplantar la seva identitat i continuar al seu nom una llarga llista de fets delictius idèntics per tota Espanya que deixa més de 40 afectats. Aquesta adolescent ha rebut ja sis denúncies per estafa, provinents de Pontevedra, Cadis, Alacant i Albacete i fins a una condemna d'un jutjat de Còrdova. "I les que encara no haurem rebut", tem la lletrada de la jove.

El turment d'aquesta jove, establerta ara a Villaviciosa, va començar l'11 de febrer del passat any. En una pàgina d'anuncis d'internet va veure que oferien un cadell de bichón maltès i va entaular conversa amb la venedora, una dona que es va identificar com María, però amb la qual no va arribar a parlar per telèfon. Tots els contactes van ser a través de Whatsapp, i a més de l'enviament de la imatge de l'animal, també li aportava tota una sèrie d'informacions relatives a l'edat, l'alimentació i les cures que el gos necessitaria quan estigués a la seva cura. Per a fer més creïble la seva història, l'estafadora es va identificar com una persona amb estudis en veterinària i treballadora amb experiència en una granja de gossos de Granada (un lloc que realment existeix, però on no coneixien de res a aquesta dona).

Una vegada es va guanyar la confiança d'aquesta jove van començar a negociar el preu. Ho van fixar en 350 euros, però no podia ser per transferència i li van demanar que ho ingressés directament en el caixer. Arribats a un acord, la venedora li va demanar una foto del DNI a aquesta jove per si després hi havia algun problema en la recepció dels diners. La jove de Gijón no va sospitar res i així ho va fer, però va ser la seva perdició. Ella va pagar, però el gos mai va arribar i, a sobre, el número amb el qual s'havien comunicat ja no existia. Va ser llavors quan va presentar una denúncia com a víctima d'estafa, però sense esmentar que va arribar a enviar-los una fotocòpia amb el seu DNI perquè no li va donar major importància.

A partir d'aquí van començar tots els seus problemes, encara que trigués a assabentar-se de la gravetat d'aquests. La dona que l'havia estafat forma part d'un grup familiar establert, sembla ser en la zona de Llevant (la recerca judicial contra aquesta banda es duu a terme en un jutjat de Novelda, Alacant), en el qual almenys participen vuit persones. Amb aquestes dades obtingudes no han parat de contractar línies de telèfon a nom d'aquesta adolescent, que els serveixen per a registrar-se en els portals de venda per internet i continuar oferint gossos per una quantitat més baixa de l'habitual (els venen per 300 o 350 euros) per a continuar enganyant a més víctimes. No són sumes de diners elevades, la qual cosa implica que el delicte d'estafa es consideri lleu.

Aquest grup d'estafadors sempre empra el mateix mètode. Penja en el portal d'anuncis la foto d'un gos (van variant les races) amb un preu atractiu i esperen fins que algú caigui en el seu parany. Una vegada aconsegueixen que els lliurin els diners pactats, cancel·len la línia de telèfon i tornen a obrir una altra per a tornar a començar. I en moltes de les seves accions, amb el nom i dades d'aquesta jove de Gijón que es va adonar de l'ocorregut quan van començar a arribar-li les denúncies a casa.



Causa oberta

Les primeres provenen de pobles de Galícia com Corcubión, a La Corunya, o Cangas de Morrazo, a Pontevedra. També d'Albacete, Cadis i Alacant. Quan va saber el que estava passant, l'afectada va ampliar la seva denúncia a la Guàrdia Civil i va relatar que havia lliurat el seu DNI, que ha generat tota la resta. Ara, per mitjà de la seva advocada, estan en contacte amb el Jutjat de Novelda que centralitza aquesta recerca per estafa que ha afectat ciutadans de tot el país. En aquesta causa, ella ja figura com a víctima i li han ofert emprendre accions contra la banda d'estafadors com a víctima d'un delicte per usurpació, però tem que les denúncies contra ella continuïn arribant sense control.