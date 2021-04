Podem va incórrer en despeses irregulars per 248.868 euros a les eleccions de 2019

El Tribunal de Comptes considera que Unides Podem va incórrer en «despeses irregulars» a la campanya de les eleccions generals de 2019, una petita part de les quals, 9.406 euros, corresponen a despeses amb «justificació insuficient» i altres 239.462 a despeses publicitàries prèvies a la campanya electoral. Aquestes dades apareixen a l'informe que l'òrgan fiscalitzador acaba de publicar sobre la comptabilitat de les formacions polítiques derivada dels comicis de 2019, i de cara a les subvencions públiques a les quals tenen dret per pagar els diversos aspectes de la campanya electoral.

En el cas d'Unides Podem, el tribunal constata que les seves despeses electorals ordinàries justificades van arribar a 2.376.086 euros i adverteix que per considerar les subvencions de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg) no es poden computar les anteriors a l'inici de la campanya, de manera que exclou els gairebé 250.000 euros considerats irregulars de les ajudes públiques.

Càlcul de subvencions

A més, la formació morada va computar 24.390 euros com a despeses electorals quan es corresponien a operacions ordinàries no subvencionables i va consignar 128.368 euros com a despeses de propaganda electoral quan en realitat corresponien a ordinaris, de manera que el Tribunal de Comptes ha procedit a la seva «reclassificació» per calcular quin és l'import subjecte a subvencions.

L'informe recull les al·legacions d'Unides Podem, que sí entén que la publicitat a les xarxes socials s'ha de considerar com inclosa en les despeses subvencionables, a la qual cosa el Tribunal de Comptes respon que no presentava candidats ni programa sinó que pretenia donar a conèixer posicions i captar vot.

En la seva comptabilitat, la coalició va incloure els «serveis d'estilisme als candidats» com dins de la campanya, però l'òrgan fiscalitzador apunta que «aquesta categoria de despesa no s'entén inclosa en cap dels conceptes» recollits a la Loreg.

D'altra banda, el document detecta pagaments de tresoreria fora de termini per 10.222 euros, ressenya que quan va presentar els seus comptes tenia pendent de pagament 194.821 euros i identifica tres proveïdors de prestació de serveis o adquisició de béns, com Ifema o Facebook, que van facturar 832.867 euros i no van informar el Tribunal de Comptes, quelcom que també incompleix la normativa electoral.

Més de mig milió no electorals

En el seu conjunt, l'informe destapa 531.912 euros sense naturalesa electoral, tot i que els 22 partits analitzats les van declarar com a tals; la majoria corresponen a les formacions que van obtenir major representació parlamentària a les eleccions de 2019.

Així, el PP va ressenyar 90.592 euros d'operacions ordinàries com a despeses electorals, sense que segons el Tribunal de Comptes tinguessin aquesta consideració. I en revisar els enviaments de propaganda electoral dedueix que 82.812 euros corresponien també a operacions ordinàries i 59.320 no eren despeses electorals.

En el cas del PSOE, el Tribunal observa que 71.195 euros dedicats a publicitat en mitjans de comunicació ho van ser abans de la campanya, fet pel qual no són subvencionables, seguint el mateix criteri aplicat a Unides Podem. Altres 39.845 euros pertanyen a un excés en l'estimació dels interessos de despeses financeres per costejar la campanya i per tant queden fora d'aquesta consideració, com succeeix amb altres 33.457 euros i amb operacions ordinàries per valor de 12.199 euros.