La Junta Electoral avala que Cantó estigui a la llista d'Ayuso

La Junta Electoral Provincial de Madrid va decidir ahir avalar la inclusió a les llistes del PP per a les properes eleccions a la Comunitat de Madrid de l'ex-portaveu de Cs a la Corts valencianes Toni Cantó i de l'ex-alcalde de Toledo Agustín Conde, en entendre que les denúncies formulades contra tots dos pel PSOE per considerar-los inelegibles, per no haver-se empadronat a l'autonomia amb l'antelació suficient, es van presentar abans que conclogués el termini d'esmena de defectes de les candidatures.

Davant aquesta circumstància, la Junta va optar per atenir-se a l'acord del passat 3 d'abril d'esmena de defectes de la candidatura encapçalada per la presidenta autonòmica, Isabel Díaz Ayuso, i es va limitar a citar el PSOE a recórrer davant el contenciós-administratiu l'acord de proclamació, si s'escau, de l'esmentada candidatura.

Per altra banda, el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) atorga una àmplia victòria al PP, que doblaria la seva representació a l'Assemblea de Madrid en passar de 30 a 59 escons, tot i que seria insuficient per garantir-se el Govern i amb un virtual empat entre els blocs d'esquerra i dreta a 68 diputats.

L'enquesta del CIS, elaborada entre el 19 i 28 de març passats, no dóna representació a Ciutadans, que perdria els seus 26 escons i obtindria un 4,4 per cent dels sufragis, per sota del 5 per cent mínim per entrar a l'Assemblea, mentre que Vox també estaria a la vora de quedar-se'n fora, amb un 5,4 per cent, i nou diputats, tres menys que ara.

El PSOE, que va ser el 2019 la força més votada, perdria 2 punts fins al 25,3 en estimació de vot però encara guanyaria un escó, fins a 38; mentre que Més Madrid mantindria els seus 20 diputats amb un percentatge gairebé idèntic al de fa dos anys -14,8%- i Podem, encapçalat per Pablo Iglesias, escalaria fins als deu escons, tres més, i un 8,7 per cent dels vots.

La denúncia d'Ayuso

Per part seva, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va aprofitar un esmorzar informatiu per denunciar el que considera «una campanya de madrilenyofòbia» per part del Govern espanyol en favor de Catalunya. Segons Ayuso, mentre Madrid és una «potència mundial» en gastronomia i oci, el Govern espanyol «castiga» l'autonomia «en favor dels seus socis independentistes».