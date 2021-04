Netanyahu torna a judici mentre comença el diàleg per formar govern

El primer ministre en funcions d'Israel, Benjamin Netanyahu, s'asseu de nou al banc dels acusats. Mentre el president del país, Reuven Rivlin, inicia la ronda de consultes per formar govern, al tribunal de Jerusalem comença la fase de testimonis del judici per corrupció. «De moment, no veig la manera de formar una ?coalició» que tregui el país del llarg bloqueig polític, va lamentar ?Rivlin. A uns pocs qui?lòmetres, la fiscal Liat Ben Ari va ?acusar ?Netanyahu d'haver fet un «ús il·legítim» del seu poder i d'usar favors com a «monedes de canvi».

«Això és una caça de bruixes», va recriminar el mandatari al final de la jornada als tribunals. «Així és com intenten fer fora un poderós primer ministre de la dreta; això és un intent de cop d'Estat», va insistir Netanyahu. El primer ministre en funcions va assistir ahir al judici al Tribunal del Districte de Jerusalem com a acusat de frau, suborn i abús de confiança en un dels seus casos de corrupció. A poca distància, els seus companys del Likud el proposaven com a candidat a governar Israel.

Després de les quartes eleccions en dos anys, el president Rivlin s'enfronta a una de les rondes de consultes amb els partits polítics més incerta de les últimes dècades. «La democràcia està exhausta», va expressar. La polarització al país ha deixat un Parlament israelià molt fragmentat amb 13 partits amb representació. Aquest fet dificulta la tasca d'escollir un candidat per formar govern.

Per part seva, la imatge de Netanyahu a la banqueta dels acusats va portar Rivlin a expressar que potser tindrà en compte altres consideracions ètiques per triar o, més aviat, no triar un cert candidat. Les eleccions del passat 23 de març, plantejades com un plebiscit sobre el primer ministre, no van donar la majoria a cap bloc, tot i que la negativa del partit Hadath, integrant de la Llista Conjunta Àrab, a donar suport a Yair Lapid, líder de l'oposició, apropa més el càrrec a Netanyahu.

«Beneficis indeguts»

El febrer passat, l'únic primer ministre imputat en el càrrec de la història d'Israel es va declarar innocent de les acusacions de frau, suborn i abús de confiança. Ahir la fiscal Ben Ari el va acusar de buscar «beneficis indeguts dels propietaris dels principals mitjans de comunicació d'Israel per fer avançar els seus assumptes personals».